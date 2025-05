Samsung geeft Galaxy A36 en A56 vermoedelijk zes OS-upgrades

Samsung gaat de Galaxy A36 en A56 vermoedelijk van zes OS-upgrades voorzien, net als de Galaxy A16 5G. De Zuid-Koreaanse fabrikant biedt een groot deel van de Galaxy A-smartphones drie à vier jaar beveiligingsupdates, wat neerkomt op twee tot drie grote Android OS-upgrades.

Samsung publiceerde maandag een teaser voor een of meerdere Galaxy A-telefoons. De Zuid-Koreaanse fabrikant noemt geen specifieke modellen, maar het gaat waarschijnlijk om de A36 en de A56. Wanneer de telefoons verkrijgbaar zijn, is nog niet bekend.

De A36 en A56 zijn niet de eerste toestellen in de A-serie die zes OS-upgrades krijgen. Bij de A16 5G, die in oktober 2024 is verschenen, garandeert Samsung ook zes grote Android OS-upgrades. Daarnaast krijgt de telefoon zes jaar beveiligingsupdates.

Eerder deze maand publiceerde smartphoneleaker Evan Blass renders van de Samsung Galaxy A36 en A56. De smartphones wijken qua ontwerp niet heel erg af van voorgaande modellen. Wel zouden de A36 en de A56 allebei een pilvormig camera-eiland krijgen. In januari zette Samsung al ondersteuningspagina's online van de nog niet verschenen telefoons. Volgens geruchten vindt de release van de A36 en A56 in maart plaats, schreef The Verge half februari.