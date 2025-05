Nvidia bevestigt: ook sommige RTX 5080-kaarten kampen met ontbrekende rops

Nvidia heeft bevestigd dat de GeForce RTX 5080, naast de eerder gemelde RTX 5090, 5090D en 5070 Ti, getroffen is door een productiefout. Door deze fout bevatten sommige videokaarten minder renderoutputunits dan gespecificeerd.

"Na verder onderzoek hebben we vastgesteld dat ook een vroege productieserie van GeForce RTX 5080-gpu's door hetzelfde probleem werd getroffen”, verklaarde Ben Berraondo, global PR-director bij Nvidia GeForce, tegenover The Verge. "Getroffen consumenten kunnen contact opnemen met de fabrikant voor een vervangend exemplaar."

Volgens Nvidia gaat het om een zeldzaam probleem dat minder dan 0,5 procent van de genoemde videokaarten treft. De gemiddelde impact op grafische prestaties bedraagt ongeveer 4 procent, terwijl AI- en computeworkloads niet worden beïnvloed. Berraondo zegt dat de productieafwijking inmiddels is gecorrigeerd en dat andere kaarten, zoals de aankomende RTX 5070, niet getroffen zijn. Het is niet duidelijk hoe de afwijking is ontstaan.

Het probleem werd aanvankelijk ontdekt door een Reddit-gebruiker, die merkte dat zijn RTX 5080 acht minder rops bevatte dan beloofd. Vorige week bevestigde Nvidia al dat een klein percentage van de RTX 5090, 5090D en 5070 Ti vergelijkbare problemen ondervond, nadat gebruikers van het TechPowerUp-forum opmerkten dat er iets mis was.

Nvidia spreekt van "één rop minder", terwijl TechPowerUp melding maakt van acht ontbrekende rops. Waarschijnlijk verwijst Nvidia naar één rop-partition, die uit acht individuele rops bestaat. Deze pipelines zijn cruciaal voor het verwerken van pixeldata en het wegschrijven naar de framebuffer.