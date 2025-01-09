Release Samsung Galaxy A56 en A36 lijkt dichtbij na online komen supportpagina's

De release van de Samsung Galaxy A56 en A36 lijkt dichtbij, nu de fabrikant de supportpagina's in Frankrijk online heeft gezet. Ook is door een keuring duidelijk dat de accucapaciteit blijft hangen rond 5000mAh.

Samsung Frankrijk geeft geen informatie over de Galaxy A56 en A36 op de supportpagina's. Ook zijn er geen afbeeldingen te vinden. Wel is uit het typenummer, de toevoeging DS, duidelijk dat het gaat om varianten met ruimte voor twee simkaarten. Supportpagina's verschijnen doorgaans niet voor release online. Als dat wel gebeurt, is dat vaak kort voor release. De supportpagina's in andere landen, zoals Nederland en België, staan niet online.

Deze week komt er sowieso meer informatie naar buiten over de telefoons. Zo meldt MySmartPrice dat de telefoon in China is gekeurd en daaruit blijkt dat de accucapaciteit rond de 5000mAh zit. Veel telefoons gaan dit jaar over op accu's met hogere capaciteit, zoals 6000mAh. Voorganger A55 heeft ook een 5000mAh-accu. Wel kan die volgens eerdere informatie sneller laden met 45W.

Een paar maanden geleden verschenen er al renders van de telefoon. In Nederland en België is de Galaxy A50-serie al jaren een van de populairste telefoonseries op de markt. De A55 kostte bij release rond de 480 euro en is nu verkrijgbaar voor rond de 300 euro.

Samsung Galaxy A56. Bron: Android Headlines/OnLeaks
Samsung Galaxy A56. Bron: Android Headlines/OnLeaks

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-01-2025 16:44 16

09-01-2025 • 16:44

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Reacties (16)

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Balance 9 januari 2025 17:34
Ik vermoed dat de Galaxy A56 het meest interessant wordt dit jaar: Deze krijgt een gloednieuwe SoC, de Exynos 1580. Die brengt aanzienlijke architecturale verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, met name in de CPU-configuratie, die overgaat van de oudere Cortex-A78/A55-combinatie naar de nieuwere Armv9-architectuur met één Cortex-A720 prime core op 2,9GHz, drie Cortex-A720 prestatie-cores op 2,6GHz, en vier Cortex-A520 efficiëntie-cores op 1,95GHz, wat een spong inhoudt van 3 generaties.

Verder is er nog iets minder bekend: De GPU krijgt een upgrade van de Xclipse 530 naar de Xclipse 540, terwijl de geheugenondersteuning wordt gestroomlijnd naar uitsluitend LPDDR5, waarbij LPDDR4X-ondersteuning vervalt. Qua connectiviteit upgradet de chip naar Bluetooth 5.4 vanaf 5.3, de andere specificaties waaronder het 4nm-procesnode, AI-mogelijkheden met 6K MAC NPU, storage-interface (UFS 3.1), displayondersteuning (FHD+ @144Hz), cameramogelijkheden (200MP max), videoverwerking (4K 60fps), en modemspecificaties blijven ongewijzigd ten opzichte van de 1480.

Wat daarbij in het bijzonder tegenvalt is het ontbreken van hardwarematige AV1 decodering, andere SoCs hebben dit al jaren. YouTube, Netflix en ander partijen gebruiken al lang AV1, wat als je telefoon het ondersteund je data bespaart, downloads kleiner maakt en met een goede implementatie energiezuiniger is. Ook is er dus geen Wi-Fi 7 ondersteuning, wat in 2025 ook wel matig is.

[Reactie gewijzigd door Balance op 9 januari 2025 17:38]

BartBlackMagic @Balance9 januari 2025 20:09
Toch even vermelden dat de Dimensity 8400 de vloer lijkt te vegen met de Exynos 1580:
https://nanoreview.net/en...s-mediatek-dimensity-8400

Deze wordt o.a. gebruikt in de Poco X7 die voor 369 EUR ook nog een heel stuk goedkoper is, aangezien deze Samsung wrs tegen 500 EUR op de markt gebracht zal worden.
nieuws: Xiaomi brengt Poco X7-telefoons uit voor 249 en 369 euro
Moest die niet met zoveel bloatware komen lijkt me dat toch een no-brainer.
luka23 @BartBlackMagic10 januari 2025 07:48
Waarschijnlijk is de poco zo goedkoop mede vanwege de bloatware
Scharrelkip @BartBlackMagic9 januari 2025 20:19
Precies, helemaal mee eens _/-\o_
AlphaWierie @BartBlackMagic10 januari 2025 10:59
Vergelijkingen met Chinese telefoons neem ik nooit zo serieus. Ik heb 8 jaar lang verschillende Xiaomi toestellen gehad wegens meeste bang voor buck. Maar als je eenmaal erin verdiept hoe de chinese bedrijven met behulp van hun overheid aan het valsspelen zijn door staatsubsities en onrechtmatig gebruiken van patenten wil ik mij hier zo veel als mogelijk van distantieren.
Daarnaast weet je ook dat met Chinese toestellen er veel meer bloatware op zit en weet je ook dat je data wordt gebruikt door o.a. de chinese overheid.
DLSS 9 januari 2025 22:38
Ik ben erg benieuwd naar de verbeteringen die de Galaxy A56 en A36 gaan brengen ten opzichte van hun voorgangers. Het behouden van een 5000mAh-accu is natuurlijk fijn, maari k denk dat de midrange vooral stappen moet zetten op het gebied van camera
Offens1490 9 januari 2025 18:53
Toch ff afwachten of dit een vervanger van de A52s kan worden. (Voor mijn vrouw)
Wat ik begreep waren andere opvolgers niet perse beter en WAF wilt alleen Samsung.
CPV @Offens14909 januari 2025 19:47
De A55 is een grote verbetering t.o.v. de A50. Volledig WAF compatible.
D_Jeff @Offens14909 januari 2025 21:00
Een S23 kan eventueel ook nog een optie zijn, afhankelijk van het budget
Onno ! 9 januari 2025 19:26
Hopelijk komt draadloos laden eindelijk naar deze serie.
Jorah_Newstone @Onno !9 januari 2025 21:12
Ik hoop het. maar ik verwacht het nog niet, dat is nog echt iets voor de flagships. Misschien volgend jaar.
triflip @Jorah_Newstone10 januari 2025 02:44
Alleen bij samsung is dat iets voor flagships. Veel andere merken hebben het ook op telefoons van 200 euro zitten.
Roel1966 9 januari 2025 23:37
Ik heb een tijdje een A55 gebruikt wat op zich geen verkeerd toestel was maar wat mij dan stoorde was dat de kleuren ietwat vaal waren. Voorheen had ik een S20 plus met brilliante en levendige kleuren dus daarom viel mij die A55 toch wel tegen. Puur qua toestel op zich werkte alles best vloeiend en kon ik niet echt zeggen dat het geen high-end toestel is. Alleen wel een beetje jammer dat b.v. draadloos laden mist terwijl dit op vergelijkbare toestellen qua prijs dus wel vaak standaard erop zit.
AlphaWierie 10 januari 2025 10:54
Ik heb zelf de A54. Met een top actie ''gratis'' kunnen krijgen in combinatie met een 1 jarig abbo. Ídeaal voor mij om het uit te proberen. Hoewel de eerste gedachte was dat ik deze telefoon als side phone zou gebruiken naast mijn Iphone 16. Gebruik ik hem regelmatig toch als daily.
Alles loopt soepel, accu gaat lang mee en is voor mij als lichte gebruiker echt prima.
De upgrade naar de A55 vond ik te minimaal maar de A56 ga ik zeker in de gaten houden!
Doesnotcompute 26 januari 2025 18:31
Hoop dat de 56 geen cellular issues heeft zoals de a55 wel heeft. Bereik is altijd waardeloos.

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