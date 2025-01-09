Release Samsung Galaxy A56 en A36 lijkt dichtbij na online komen supportpagina's

De release van de Samsung Galaxy A56 en A36 lijkt dichtbij, nu de fabrikant de supportpagina's in Frankrijk online heeft gezet. Ook is door een keuring duidelijk dat de accucapaciteit blijft hangen rond 5000mAh.

Samsung Frankrijk geeft geen informatie over de Galaxy A56 en A36 op de supportpagina's. Ook zijn er geen afbeeldingen te vinden. Wel is uit het typenummer, de toevoeging DS, duidelijk dat het gaat om varianten met ruimte voor twee simkaarten. Supportpagina's verschijnen doorgaans niet voor release online. Als dat wel gebeurt, is dat vaak kort voor release. De supportpagina's in andere landen, zoals Nederland en België, staan niet online.

Deze week komt er sowieso meer informatie naar buiten over de telefoons. Zo meldt MySmartPrice dat de telefoon in China is gekeurd en daaruit blijkt dat de accucapaciteit rond de 5000mAh zit. Veel telefoons gaan dit jaar over op accu's met hogere capaciteit, zoals 6000mAh. Voorganger A55 heeft ook een 5000mAh-accu. Wel kan die volgens eerdere informatie sneller laden met 45W.

Een paar maanden geleden verschenen er al renders van de telefoon. In Nederland en België is de Galaxy A50-serie al jaren een van de populairste telefoonseries op de markt. De A55 kostte bij release rond de 480 euro en is nu verkrijgbaar voor rond de 300 euro.