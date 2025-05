OnLeaks publiceert renders van aanzienlijk dunnere Samsung Galaxy Z Fold7

De Samsung Galaxy Z Fold7 lijkt aanzienlijk dunner te worden dan zijn voorganger. Uit renders van OnLeaks blijkt dat het opvouwbare toestel een dikte van 4,5mm heeft in de geopende stand. Dat is nog wel dikker dan de OPPO Find N5, die opengevouwen een dikte van 4,2mm heeft.

Android Headlines deelt de Galaxy Z Fold7-renders van OnLeaks, die gebaseerd zijn op gelekte informatie. De afbeeldingen tonen dat het toestel ongeveer 1,1mm dunner wordt dan de Galaxy Z Fold6 en ongeveer 0,4mm dunner dan de Galaxy Z Fold6 SE. De afmetingen zouden neerkomen op 158,4x143,1x4,5mm.

Het komende opvouwbare toestel van Samsung is nog wel iets dikker dan de 4,4mm dikke Honor Magic V3 en de 4,2mm dikke OPPO Find N5, al is laatstgenoemde niet in Europa verkrijgbaar. De fabrikant laat wel de Google Pixel 9 Pro Fold achter zich, die een dikte heeft van 5,1mm. Hetzelfde geldt voor de 5,8mm dikke OnePlus Open.

De Galaxy Z Fold7 wordt naar verluidt voorzien van een 8,2"-scherm aan de binnenkant en een 6,5"-scherm aan de buitenkant. Beide displays zijn groter dan die van zijn voorganger, die over een 7,6"- en 6,3"-scherm beschikt.

Verder wordt er een 'for Galaxy'-editie van de Snapdragon 8 Elite-soc van Qualcomm verwacht. Die chip zit ook in de Galaxy S25-serie. Mogelijk gaat het om een versie met zeven cores, die OPPO ook gebruikt heeft in de Find N5. Daarnaast zou het toestel beschikken over dezelfde 4400mAh-accu als in de laatste generaties.

Op het gebied van camera's wordt een nieuwe primaire camera van 200 megapixel verwacht, die eerder zijn opwachting maakte in de Galaxy Z Fold 6 SE voor de Zuid-Koreaanse markt. Volgens de geruchten blijven de ultragroothoekcamera van 12 megapixel en de 10-megapixeltelefotocamera aanwezig. Aan de voorkant zou een 10-megapixelselfiecamera zitten. Ook wordt er een 4-megapixelcamera onder het display van het binnenste scherm verwacht.