Honor brengt dunste vouwbare telefoon tot nu toe uit in China

Het Chinese smartphonemerk Honor heeft de Honor Magic V3 en Vs3 aangekondigd. Eerstgenoemde is de dunste vouwbare smartphone tot nu toe. De Magic V3 is 4,4mm dik in uitgevouwen stand en 9,2mm in gesloten stand. De toestellen zijn voorlopig exclusief voor China.

Veel vouwbare telefoons zijn tussen de 11 en 16mm dik in dichtgeklapte stand, maar de dikte van de Honor Magic V3 komt meer in de buurt van reguliere smartphones. De telefoon weegt daarnaast 226 gram, ongeveer evenveel als grote smartphones als de iPhone 15 Pro Max en Samsung Galaxy S24 Ultra. De Magic V3 is 15,6cm hoog en 7,4cm breed in gevouwen stand, net als zijn voorganger.

De schermen zijn hetzelfde als die van de Honor Magic V2. Het gaat om een 7,92"-oledscherm met een resolutie van 2344x2156 pixels aan de binnenkant en een 6,43"-oledscherm met een resolutie van 2376x1060 pixels aan de buitenkant. Eerstgenoemde heeft een piekhelderheid van 1800cd/m² en het buitenscherm van 2500cd/m². Beide displays hebben een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz.

De Magic V3 heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc en maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslag. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor, de ultragroothoekcamera een 40MP-sensor en er is een periscooptelelens van 50 megapixel die 3,5x optisch kan zoomen. De frontcamera's van beide displays hebben een 20-megapixelsensor.

De accu heeft volgens de fabrikant een hogere capaciteit van die van zijn voorganger: 5150mAh in plaats van 5000mAh. De smartphone ondersteunt 66W-snelladen en kan draadloos opladen met 50W. De Honor V3 draait op MagicOS 8.0.1, een Android 14-schil, en heeft een IPX8-certificering, wat betekent dat de telefoon waterdicht is tot een meter diepte.

De Magic Vs3 is een goedkopere versie van de V3. De zwarte kleurvariant is 9,8mm dik in gesloten stand en 4,7mm in uitgevouwen stand. Daarmee is deze telefoon ongeveer even dun als de Honor Magic V2 van vorig jaar, die destijds te boek stond als de dunste foldable. De andere kleurvarianten van de Vs3 zijn 3mm dikker. De telefoon heeft verder dezelfde oledschermen als zijn duurdere broer, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en evenveel ram en opslag. Andere verschillen zijn de telecamera van 8 megapixel met een 5x-zoom, de 16MP-selfiecamera en de kleinere 5000mAh-accu. In tegenstelling tot de V3 heeft het goedkopere model geen IP-rating.

De Honor Magic V3 en Vs3 komen in eerste instantie alleen in China uit en kosten daar omgerekend respectievelijk 1137 en 884 euro. De Honor Magic V2 kwam een jaar geleden ook alleen in China uit, maar werd afgelopen januari beschikbaar gemaakt in Europa. De fabrikant is officieel niet actief in Nederland en België, maar er zijn vaak wel webshops die uit Duitsland geïmporteerde toestellen verkopen. Honor heeft al laten weten dat de Magic V3 en Vs3 laten dit jaar ook buiten China worden uitgebracht.