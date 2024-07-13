Honor brengt dunste vouwbare telefoon tot nu toe uit in China

Het Chinese smartphonemerk Honor heeft de Honor Magic V3 en Vs3 aangekondigd. Eerstgenoemde is de dunste vouwbare smartphone tot nu toe. De Magic V3 is 4,4mm dik in uitgevouwen stand en 9,2mm in gesloten stand. De toestellen zijn voorlopig exclusief voor China.

Veel vouwbare telefoons zijn tussen de 11 en 16mm dik in dichtgeklapte stand, maar de dikte van de Honor Magic V3 komt meer in de buurt van reguliere smartphones. De telefoon weegt daarnaast 226 gram, ongeveer evenveel als grote smartphones als de iPhone 15 Pro Max en Samsung Galaxy S24 Ultra. De Magic V3 is 15,6cm hoog en 7,4cm breed in gevouwen stand, net als zijn voorganger.

De schermen zijn hetzelfde als die van de Honor Magic V2. Het gaat om een 7,92"-oledscherm met een resolutie van 2344x2156 pixels aan de binnenkant en een 6,43"-oledscherm met een resolutie van 2376x1060 pixels aan de buitenkant. Eerstgenoemde heeft een piekhelderheid van 1800cd/m² en het buitenscherm van 2500cd/m². Beide displays hebben een variabele refreshrate van 1 tot 120Hz.

De Magic V3 heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc en maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslag. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor, de ultragroothoekcamera een 40MP-sensor en er is een periscooptelelens van 50 megapixel die 3,5x optisch kan zoomen. De frontcamera's van beide displays hebben een 20-megapixelsensor.

De accu heeft volgens de fabrikant een hogere capaciteit van die van zijn voorganger: 5150mAh in plaats van 5000mAh. De smartphone ondersteunt 66W-snelladen en kan draadloos opladen met 50W. De Honor V3 draait op MagicOS 8.0.1, een Android 14-schil, en heeft een IPX8-certificering, wat betekent dat de telefoon waterdicht is tot een meter diepte.

De Magic Vs3 is een goedkopere versie van de V3. De zwarte kleurvariant is 9,8mm dik in gesloten stand en 4,7mm in uitgevouwen stand. Daarmee is deze telefoon ongeveer even dun als de Honor Magic V2 van vorig jaar, die destijds te boek stond als de dunste foldable. De andere kleurvarianten van de Vs3 zijn 3mm dikker. De telefoon heeft verder dezelfde oledschermen als zijn duurdere broer, een Snapdragon 8 Gen 2-processor en evenveel ram en opslag. Andere verschillen zijn de telecamera van 8 megapixel met een 5x-zoom, de 16MP-selfiecamera en de kleinere 5000mAh-accu. In tegenstelling tot de V3 heeft het goedkopere model geen IP-rating.

De Honor Magic V3 en Vs3 komen in eerste instantie alleen in China uit en kosten daar omgerekend respectievelijk 1137 en 884 euro. De Honor Magic V2 kwam een jaar geleden ook alleen in China uit, maar werd afgelopen januari beschikbaar gemaakt in Europa. De fabrikant is officieel niet actief in Nederland en België, maar er zijn vaak wel webshops die uit Duitsland geïmporteerde toestellen verkopen. Honor heeft al laten weten dat de Magic V3 en Vs3 laten dit jaar ook buiten China worden uitgebracht.

Honor Magic V3Honor Magic Vs3

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-07-2024 10:22
51 • submitter: Jaerie

13-07-2024 • 10:22

51

Submitter: Jaerie

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geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
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Reacties (51)

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P_E_T_E_R 13 juli 2024 10:44
Toevallig gisteren de V2 besteld. Komt hopelijk morgen. Zo te zien is de V3, los van de processor geen gigantische update. Als de V3 weer richting de €2000 aan adviesprijs gaat, is de V2 voor €1250 wellicht de betere keuze.
diquan2001 @P_E_T_E_R13 juli 2024 11:16
Oh wauw, zit zelf ook al een tijdje te twijfelen om deze te bestellen. Alleen ben ik een beetje bang voor de foto en video kwaliteit. Dat schijnt van iets minder kwaliteit te zijn dan bvb de Honor magic 5 pro. Hoop dat je een review gaat schrijven en ons laat weten wat jou mening over dit toestel en camera's is :)
denonman1 @P_E_T_E_R13 juli 2024 11:00
1250 Euro voor een telefoon is m.i. nooit een goede keuze....:-)

Maar its a free world natuurlijk
WillySis @denonman113 juli 2024 11:33
Als je een groot scherm wilt, dan zit je al snel rond de € 1250,-
Maar als je gewoon een goede telefoon wilt die je niet al te zwaar gebruikt is dat inderdaad een veel te hoge prijs. De betere midrange toestellen zijn voor de meeste mensen prima. Na verloop van tijd worden ze wel trager (vergeleken met nieuwere toestellen). Dat geldt voor de flag-ships ook, maar die zakken dan af naar de goede midrange toestellen, waardoor je ze wel langer kunt gebruiken of eventueel doorgeven of verkopen naar een volgende gebruiker.
Ayporos @WillySis13 juli 2024 11:48
Trager hoe?
Gamen sure, maar wat social apps en youtuben is toch iets wat een telefoon van 10 jaar geleden ook al dik prima kon?

Of refereer je naar het feit dat app/OS ontwikkelaars steeds maar meer en meer bloat en nauwelijks geoptimaliseerde code erin proppen?
iqcgubon @Ayporos13 juli 2024 13:24
Mijn 10 jaar oude telefoons zijn absoluut niet meer vooruit te branden met moderne apps hoor. En dat waren indertijd toptoestellen.
Verwijderd @iqcgubon13 juli 2024 22:14
Dat komt niet door de toestellen maar door de slechte programmeurs en de berg reclame die verwerkt moet worden
WillySis @Ayporos13 juli 2024 11:53
Toestellen worden zelf wel iets trager, maar dat is niet veel. Nieuwe toestellen worden echter wel steeds sneller en als je ze daarmee vergelijkt wordt elk toestel in de loop der jaren wel trager.
De apps gaan ook steeds meer van de telefoon vragen en door de programmeer tools van tegenwoordig is de code ook allang niet meer op de maximale snelheid gemaakt. Een telefoon gaat daardoor ook gewoon trager lijken.
danielmolenaar @Ayporos13 juli 2024 13:31
Mijn Galaxy Note 4 is nergens meer voor te gebruiken. Dat ding was top-of-the-line, het beste wat je kon krijgen toen (en dat voor €550,-) maar zelfs met LineageOS is ie niet meer vooruit te branden.

De apps worden steeds zwaarder en werkgeheugen van het toestel blijft hetzelfde. Helaas is ie niet meer dagelijks te gebruiken want het was een fijn toestel ♥️
tw_gotcha @Ayporos13 juli 2024 13:00
dat en simpelweg meer pixels en framerates in de laatste 10 jaar (onnodig hoog vind ik zelf).
Xfade @WillySis13 juli 2024 16:18
Worden de apps veeleisender of de phone trager? Want mijn oude phone uit 2016 is er niet langzamer op geworden.
WillySis @Xfade13 juli 2024 16:35
De telefoon zelf wordt niet trager. Door de veeleisender wordende apps wordt de telefoon trager in gebruik. Nieuwe telefoons worden steeds sneller.
Verwijderd @WillySis13 juli 2024 22:15
In het geval van iphones weet je dat niet zeker. Het bewijs ligt er dat Apple dat opzettelijk deed
Nimac91 @denonman113 juli 2024 17:35
Dit soort berichten zie ik vaker maar ben het er volledig niet mee eens. Ja je kan veel voordeliger en goedkoper telefoons vinden, maar een smartphone draag je ALTIJD bij je. Althans, 99% van de mensen. Je hebt hem door de dag heen flink veel uren in je hand en gebruikt hem constand. Veel gebruikers gebruiken hem ook 2 tot 4 jaar. Dan is 1250 euro de beste investering die je kan doen. Ik zou zo 3000 euro spenden als het niet was dat er tig verschillende modellen voor concurrerende prijzen al beschikbaar zijn. Als ik ga inschatten wat voor waarde een smartphone brengt in mijn leven is dat zeker wel 3000 euro of meer waard. In de praktijk hoef je natuurlijk nooit zoiets te spenden.

Ook maak ik de vergelijking met een matras. Wie een goedkoop matras heeft thuis welke niet goed is voor je lichaam is in mijn ogen dom. Spend er minimaal 2000 euro aan en koop het beste matras wat je kan vinden voor jou want je spend 1/3e van je leven slapend en een matras gaat makkelijk 10 jaar mee. dat is dus 3,3 jaar waar je rug van profiteerd ipv een 100 euro matras waar je constant rugklachten en gezondheids problemen van krijgt.

Als meer mensen naar waarde keken in de vorm van wat het je brengt. Dan kun je veel beter inschatten wat wel je geld waard is en wat niet. Zoals een peper dure rolex of Louis Vitton. Dat is bijvoorbeeld weg gegooid geld.
FJ Cruiser @Nimac9113 juli 2024 17:47
Je eerste gedeelte ben ik het helemaal mee eens, een telefoon gebruik je iedere dag en mag dus best wat kosten (als je het geld ervoor hebt). En de matras ook!

Maar je laatste statement over Rolex of LV snap ik dan weer helemaal niet. Als jij als persoon dit het geld waarde vindt, dan is dit toch zo? Ik heb een Rolex en draag dit met heel veel plezier, meer dan ik ooit van een Swatch of Apple Watch zal krijgen. Daarnaast neemt de Rolex tot op heden nog steeds in waarde toe, dus over een periode van 10 to 20 jaar ben ik minder geld kwijt dan bv een telefoon.
joebiedoe @FJ Cruiser14 juli 2024 08:39
Niet de Quote lezen vandaag over de waarde van je Rolex 8)7

https://www.quotenet.nl/l...demars-piguet-investeren/
timeraider @joebiedoe15 juli 2024 09:16
Als iemand die zelf niet al te into horloges is (heb zelf wel een mooie Tudor), maar die zowel familie als collega's heeft die dat wel zijn. ... dat quotenet artikel komt niet overeen met de werkelijkheid.

Zijn 2de hands Rolexen nog 3 keer de orginele verkoopprijs zoals een jaar of 2 geleden? Nee, dat was ook abnormaal scalpen maar er zijn zeer weinig goede merkhorloges die onder de orginele verkoopprijs gaan als waarde en bij de meeste is het een garantie dat deze zeker 5-10% omhoog gaan per jaar.

Gewoon als fyi

[Reactie gewijzigd door timeraider op 22 juli 2024 13:20]

Nimac91 @FJ Cruiser14 juli 2024 07:01
Een Rolex of LV is niks anders dan prestige en brengt op een beetje pronken na geen bruikbare meerwaarde toe in je leven. Ik zeg niet dat Fashion en smaak geen plek heeft in iemands leven. Ik zeg dat zo'n degelijk product jou leven niet verbeterd ten opzichte van de hoge investering die je doet.

Prestige als categorie is altijd geld voor aandacht. Anders had ook jij genoegen kunnen nemen met een simpele Casio van max 100 piek. Zat mooie horloge voor onder de 100 euro maar jij wilt perse het merk Rolex erop wat de pronk item van alle horloges is. Daar kun je simpelweg niet onder uit. Jij hebt de meest prestige merk horloge brand gehaald voor waarschijnlijk meerdere 1000'en euro's als statement naar buiten toe.

Dat het uit komt dat je zo'n horloge ook duur weer kan verkopen is slechts een bonus maar niet waar een horloge voor bedoeld is. Als je zegt dat je daarom een Rolex hebt gehaald ben je jezelf aan het voor liegen. Ik neem aan dat jij de Rolex ook draagt en dus gebruik maakt van de aandacht die het naar buiten uitstraalt. Doe je dat niet dan is het bij stek al weg gegooid geld, je kan ook in Microsoft of de S&P 500 aandelen kopen, dan heb je over 10 jaar meer geld dan je nu hebt. Dat is al bewezen dat het altijd werkt.

Het is nadrukkelijk een slechte investering van geld om een product te kopen puur als bewaar middel in de hoop dat het je enkele 100'en euro's meer op levert over 10 jaar. Wat eigenlijk al samen komt met inflatie. Nee, het is een bonus dat je hem naast het gebruiken ervan ook weer voor duur kan verkopen in een ver toekomst. Maar absoluut niet te vergelijken met het kopen van een duur matras om de kwaliteit van je leven te bevorderen of het investeren in een goeie smartphone die mee gaat met zijn tijd en jou veel tijd op een dag bespaart door hoe rap en goed hij werkt.

But, you do you. Er is plek voor Fashion, maar fashion verbeterd de kwaliteit in je leven niet. Veel vaker vergroot het enkel iemands ego, en dat bij zichzelf is juist negatief.
FJ Cruiser @Nimac9114 juli 2024 17:16
Je betoog geldt dan voor veel meer aankopen:
- Waarom wil iemand een vrijstaand huis van 1-2 miljoen hebben ipv een rijtjeshuis van 3 ton?
- Waarom een Audit of BMW ipv een goedkope Dacia?
- Waarom naar een 5* hotel in Vietnam op vakantie ipv de camping op Texel?

Als je het zo bekijkt, spenderen we het grootste deel van ons inkomen aan 'nutteloze' zaken ipv aan dure matrassen en telefoons. Denk toch dat er wel zeker iets van kwaliteit van leven in moet zitten als zoveel mensen daar hun geld aan besteden?
Nimac91 @FJ Cruiser16 juli 2024 15:54
Ik heb niet gezegd dat er geen plek is voor dit soort dingen. Ik heb gezegd dat een hoge besteding op een smartphone helemaal niet gek is gezien de hoge toevoeging die het in je leven brengt en dat de waarde van een smartphone veel beter uit te leggen is dan de waarde van een Rolex. Ik heb nergens gezegd dat er geen plek is voor luxe artikelen in mensen hun levens. Maar mensen schatten in mijn ogen waarde bijzonder verkeerd in. Een Rolex die meer kost dan jou bed/matras is in mijn ogen scheef vanwege die reden. Het was een voorbeeld van een product waar bijzonder veel mensen geld op besparen maar eigenlijk niet op moeten gaan besparen. Een matras daar lig je 1/3e van je leven op. 3,33 jaar van je leven als deze 10 jaar mee gaat. Dan koop je een goeie. Of dat 2000 euro kost of 1500 is dan een detail. Maar mensen beweren dat een matras voor 3000 euro duur is. Dat is het dus absoluut niet als je kijkt naar hoeveel het opleverd. Een duur huis van een miljoen zou iedereen wel willen kopen overigens gezien je het de rest van je leven kan gebruiken. Maar daar hebben mensen werkelijk de cash niet voor.

Ik rij ook in een super fijne (dure) auto. Dus ik zeg helemaal niet dat er geen plek is voor luxe artikelen. Dat heb ik nooit gezegd of beweerd. Het ging om het feit dat deze telefoon niet duur is voor hoeveel je hem gebruikt dagelijks.
timeraider @Nimac9115 juli 2024 09:18
Teruggaand naar de eerste post.
Vergelijking met het mobieltje staat .. want een groot of vouwbaar scherm op je telefoon is ook gewoon luxe.
Je kan precies hetzelfde met een telefoon van 700 euro die dezelfde interne hardware heeft :P
mdj84nl @Nimac9114 juli 2024 09:38
Iedereen dom noemen die geen 2000 euro voor een matras heeft, vind ik nog al wat..
Nimac91 @mdj84nl14 juli 2024 11:56
2000 euro is erg weinig geld voor iets waar je 1/3e van je leven op ligt. Er is geen enkel andere mening hierover te vormen, absoluut niet. Als jij 1/3e van je leven niet 2000 euro besteding waard vindt dan care je in mijn ogen niet om wat belangrijk is in het leven. Je gezondheid gaat direct vooruit als je een goeie nachtrust en houding kan krijgen iedere dag. Je lichaam is je leven en daar moet je gewoon goed geld voor neerleggen. Geen twijfel aan mogelijk. Dat we gewend zijn om voor 200 euro Ikea matrassen te halen is geen excuus om te zeggen dat iemand moet besparen op iets wat je lichaam nodig heeft.

Los van het feit dat er mensen zijn die ook op de grond kunnen slapen of op een goedkoop matras. Maak van je slaap de beste rust en ondersteuning die je maar kan vinden. Je ligt er nogmaals 1/3e van je leven op.
mdj84nl @Nimac9114 juli 2024 14:15
Sorry hoor. Maar jij kan toch niet in andermans portomonnee kijken, niet iedereen kan zomaar 2000 euro uitgeven aan een matras.

Daarbij, je hoeft er geen 20 jaar mee te doen he, je kan hem (net als ik) ook gewoon vaker vervangen. (wat ik overigens ook uit hygiene wel fijn vind)
timeraider @Nimac9115 juli 2024 09:19
Als jij 1/3de van je leven op hetzelfde matras ligt zou ik toch kijken of hij ondertussen niet aan het schimmelen is :D
drfisheye @Nimac9114 juli 2024 15:38
Matrassen van 3000 euro slaan natuurlijk helemaal nergens op. Puur verkooppraatjes. Vraag eens aan je huisarts of dat matras van je beter is voor je lichaam. Een koudschuim matras past zich zeer goed aan aan je lichaamsvorm en kost misschien 200 euro, beter dan welke paardenhaar dan ook. En voor minder heb je ook matrassen die geen enkel probleem zijn voor je gezondheid.

Een telefoon gebruik je veel inderdaad, maar de meeste tijd gebruik je features die even goed werken op een goedkopere telefoon. Slechts een minuscuul deel van je tijd doe je iets op je peperdure telefoon die minder zou werken op een goedkopere. In termen van kwaliteit van je leven verschilt het eigenlijk bijna niks.
m_snel @denonman114 juli 2024 22:41
Het is natuurlijk maar wat gewend bent, de eerste generatie uit de jaren negentig en begin tweeduizend waren ongeveer even duur , als je de inflatie niet mee rekent . En daar kon je niet zoveel mee als dit soort telefoons.
Noresponse @P_E_T_E_R13 juli 2024 11:30
goede keuze inderdaad P E T E R om die V2 te nemen en je hebt sowieso volgens mij nog beveiligingsupdate tot 2028 en wilde dit toestel ook, maar heb een regel dat een toestel van 500 euro alles al heeft ook al is deze een jaar oud en voor de V2 had ik wel even extra bucks voor over, maar niet meer dan een scherm verhouding qua prijs en dan is het max wel 750. Dus 1200 euro was me het niet waard,

Dus daarom ook iafgelopen week een pixel 8 pro heb genomen van 460 euro met 1 jaar KPN en daarbij mijn abo met unlimited verlaagd naar 12 Gb en dat scheelt weer bijna 10 euro per maand door die inflatie actie twee jaar lang. De nieuwste pixel 9 pro die er aankomt was 1200 euro bijna en dat is absurd en de duurste zelf 2000 euro :)

Het is gewoon een mini computer om teksten en plaatsjes door te sturen, te surfen , te betalen of je weg te vinden en te gamen wellicht.

Dit kan al op een samsung tablet van 145 euro met 7 inch scherm en LTE.

Ik had ooit een collega die had altijd een tablet bij zich en kon belde er mee via whatsapp en dat boeide hem gewoon niet voor de rest. Hij had geen geld voor een mobieltje meer en wel die tablet. Heeft er 2 jaar mee rondgelopen tot hij weg ging. Moet wel eerlijk zijn dat tabletje viel qua grootte wel mee.

Dit is waarom ik standaard 500 euro aanhoud maximaal voor een toestel. Mijn vorige toestel was 408 euro oneplus 9 pro en kids hebben redmi voor rond de 300 euro en super tevreden mee en ook met de camera en dochter heeft iphone 11 64 Gb (wat weinig) refurbished van 249 euro vanuit Duitsland met 3 jaar garantie.

Maar goed wel mooi die V2 die net zo dik is al de meeste smartphone's en de software is een stuk verbeterd had ik al gelezen dus veel plezier ervan .

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 13:20]

himlims_ @Noresponse13 juli 2024 12:19
uitvoering: HTC Shift X9500 <-- dit was ook geen kleine jongen om mee te bellen :+
Noresponse @himlims_13 juli 2024 12:43
Die hebben we nog verkocht in het verleden en daarvoor had je ze ook van PSION met eigen OS en dan te bedenken dat dit high tec was toendertijd.
Llopigat
@P_E_T_E_R13 juli 2024 10:46
Ja de europrijzen (in elk geval bij introductie) zijn toch heel andere koek dan de Chinese prijzen.

Die Vs3 is wel erg interessant moet ik zeggen. Als die uiteindelijk in Europa onder de 1000 euro zakt (de Magic V2 is ook van 2000 gekomen en nu 1250) :9 Dan zou ik die wel willen.
Ikbenjelly @PredCaliber213 juli 2024 13:53
Uiteraard hebben ze niks beters te doen dan "constant meekijken"
Mieze 13 juli 2024 10:50
Goed om te lezen dat ze dunner worden maar hoop dat de hoesjes dit ook met behoud van goede bescherming worden want vooral het hoesje maakt m'n fold een stuk dikker.
WillySis @Mieze13 juli 2024 11:40
Ik heb liever dat ze niet te veel van hun dikte inleveren. In de meeste gevallen gaat dat vooral ten koste van de batterij omvang. Het grote scherm van de folds vraagt best veel van de batterij en mijn Fold. Als ik mijn fold op een dag wat zwaarder gebruik dan normaal, is de accu nu al halverwege de middag leeg.

De energiedichtheid van batterijen wordt wel steeds beter, maar zo snel gaat dat nu ook weer niet.
r.marijnissen @WillySis13 juli 2024 16:40
Fold 5 is 4400mAh.

Dit is 5150mAh... en nog veel dunner ook.

Meer Mah, dunner en volgens mij nog zuiniger ook.

Dan loopt Samsung gewoon achter...

[Reactie gewijzigd door r.marijnissen op 22 juli 2024 13:20]

Theratron @r.marijnissen13 juli 2024 20:15
Inderdaad, deze laat de nieuwe Fold 6 (wel een prachtig toestel om te zien vind ik) op technisch gebied echt alle hoeken van de kamer zien.
Grotere cameralenzen (althans, meer Megapixels), veel grotere batterij, meer RAM geheugen, betere schermverhouding aan de buitenkant, goedkoper, en veel dunner. Toch bizar.

Edit: qua software verwacht ik wel dat het verhaal weer precies andersom is.

[Reactie gewijzigd door Theratron op 22 juli 2024 13:20]

WillySis @Theratron13 juli 2024 22:07
Samsung is na het Note 7 debacle erg (overdreven) voorzichtig geworden met batterijen in zeer compacte behuizingen. Om te beoordelen of de Honor echt veel beter is dan de Fold 6 zal je ze allebei moeten testen. Meer megapixels maakt nog geen betere camera, meer RAM is handig, maar als dit een trage variant is, dan is het niet echt beter.
Het resultaat van de camera's van de Samsung Folds hoort bij de betere van alle smartphones en is met de AI functies nog beter geworden.

Ik zal niet zeggen dat de Honor technisch beter (of slechter) is dan de Fold 6. De voorkeur zal voor een deel ook van persoonlijke keuzes afhangen.
BobJung @Mieze13 juli 2024 14:20
Heb hier de fold 5 met een latercase hoes die is 0,6mm dun kevlar. Best te hoes ever.
Op die honor, draait daar wel de Play store of is dit allemaal sideloaden?
Al denk ik als Samsung gebruiker niet zo snel naar Honor te gaan.
Wanneer komt Microsoft eindelijk weer eens met smartphone in de surface klasse 🤓.
Windows 11 met arm 😎.
EAngeli @BobJung13 juli 2024 18:46
Tegenwoordig draaien Chinese roms best goed. Google services worden ondersteund, Android auto en Google assistant en Google wear blijven problemen geven (tenzij je microg gebruikt). Als je die belangrijk vindt (en dat is voor de meesten wel zo) dan is het echt niet de moeite waard.

Nu, Honor brengt vaak ook een global release uit van hun toestellen. En dat is dan full Google Android.
BobJung @EAngeli13 juli 2024 20:59
Bedankt.
Goofman @BobJung13 juli 2024 19:14
De Honor toestellen die Belsimpel aanbiedt, betreffen de global ROM versies. De mijne werkt iig net zo goed als een Samsung toestel.
Martinspire 13 juli 2024 12:31
Kunnen ze Honor nog vertellen dat het dikke camera-eiland ook gewoon bij de dikte van de telefoon hoort?
r.marijnissen @Martinspire13 juli 2024 16:34
Met een hamer ram je die er zo weer in.

Persoonlijk jammer dat ze hier best lastig te krijgen zijn. Deze dikte is toch wel andere koek dan een fold...

[Reactie gewijzigd door r.marijnissen op 22 juli 2024 13:20]

Goofman @r.marijnissen13 juli 2024 19:18
Persoonlijk jammer dat ze hier best lastig te krijgen zijn.
Huh? De Magic V2 (en andere Honor toestellen) is toch gewoon op voorraad bij belsimpel?
Ted_W 13 juli 2024 10:44
Dit doet Honor toch echt wel goed, ook al met de Magic V2. Als het gaat om hardware, dan kunnen Samsung en Google hier nog wel wat van leren.
Goofman 13 juli 2024 11:55
Ik vind het wel een sterk staaltje, een dergelijk technisch hoogstaande foldable introduceren zo kort na de introductie van Samsung's nieuwe foldables. Ik heb zelf een tijdje de Z Fold 3 gehad en heb momenteel de Honor Magic Vs (beide toestellen met korting in de belsimpel outlet gekocht) en de Honor bevalt me beter dan de Samsung. Het blijft uiteraard een subjectief iets. Ik lees vaak dat Honor hardware-matig top is, maar dat de software achterblijft. In mijn geval mis ik echter niets op software vlak. Een dingetje is wel dat de software ondersteuning niet kan tippen aan die van Samsung. 2 weken geleden de MagicOS 8/Android 14 upgrade inclusief de 1 juni security patch ontvangen. Als er nu in het vervolg netjes iedere 2 maanden een nieuwe security patch uitgerold wordt, vind ik het gewoon okee.
BHD294 13 juli 2024 16:58
Prachtig toestel, maar de prijs zal niet mals zijn in Europa.
BrbZrk 14 juli 2024 01:31
4,4 mm dun en een periscoop camera en alles erop en eraan? Ze lopen 3-4 jaar voor op andere fabrikanten (vooral buiten china)
Highlands 13 juli 2024 12:34
Wow, vast een mooi toestel maar voor een Chinees met Googleware vind ik dat best een flink bedrag.
dunjapunja 13 juli 2024 15:44
persoonlijk vindt ik die samsung fold 6 mooier omdat die smaller is, alleen bv the oneplusone fold heeft nauwelijks nog een vouw, daar gaat mijn voorkeur meer naar uit.

De Razr is ook erg mooi, maar vindt hem meer voor vrouwen

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