'Database met garantieaanvragen van MSI was openbaar toegankelijk'

Meer dan 600.000 rma-aanvragen van MSI-klanten waren openbaar toegankelijk, ontdekte YouTube-kanaal Gamers Nexus. Daardoor waren onder meer namen, adressen en telefoonnummers in te zien. Eerder ontdekte het kanaal iets soortgelijks bij Zotac.

Door in een zoekmachine te zoeken op 'msi rma webserver intranet', was het mogelijk om het intranetportaal van MSI te bereiken met opzoektabellen van honderdduizenden garantieaanvragen van klanten, ontdekte Gamers Nexus na een tip van een kijker. De oudste rma-bestanden kwamen volgens het Youtube-kanaal uit 2017. Nieuwe aanvragen waren naar verluidt direct toegankelijk.

In deze aanvragen staan de namen, e-mailadressen, woonadressen, telefoonnummers en aangeschafte producten van MSI-klanten. Ook was het mogelijk om via het portaal garantieaanvragen opnieuw te versturen en trackinginformatie op te vragen. Gamers Nexus heeft de fabrikant van het probleem op de hoogte gesteld, waarna MSI de toegang tot de webserver heeft geblokkeerd. Het YouTube-kanaal heeft het hardwarebedrijf niet om een verklaring gevraagd.

Vorige week ontdekte Gamers Nexus iets soortgelijks bij Zotac. Alle bestanden die klanten naar de website van de hardwarefabrikant uploadden, waren via Google-zoekopdrachten zichtbaar. In dat geval ging het om losse documenten, waaronder rma-aanvragen, die in de zoekresultaten verschenen, terwijl bij MSI een volledige database openbaar toegankelijk was. Deze informatie kon via een knop geëxporteerd worden naar Excel, waardoor de bestanden van MSI volgens Gamers Nexus een stuk makkelijker te scrapen waren.