Honor presenteert goedkopere en minder dunne vouwbare smartphone

Honor heeft de Magic Vs2 gepresenteerd, een iets goedkopere en minder dunne variant van zijn paar maanden geleden uitgebrachte Magic V2-telefoon. De vouwbare smartphone heeft onder meer een oudere soc en minder goede camera's.

De telefoon is 10,7mm dik, waar de V2 9,9mm dik is. De Magic Vs2 is 15,7cm lang en 7,4cm breed in gesloten stand, bij een gewicht van 229g. Het scherm aan de buitenkant is een 6,43"-oledscherm met 2376x1060 pixels. Dat is een verhouding van ongeveer 20,2:9, iets langer dan de meeste smartphones. Aan de binnenkant zit een bijna vierkant 7,92"-oledscherm met 2344x2156 pixels. Beide schermen hebben een 120Hz-verversingssnelheid.

Van alle camera's is alleen de camera met telelens hetzelfde: een 20-megapixelsensor met optische beeldstabilisatie en 2,5x vergroting ten opzichte van de primaire sensor. De primaire 50-megapixelcamera heeft geen optische stabilisatie. Er is ook een 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens. De soc is een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 van vorig jaar, tegenover een Gen 2 van de Magic V2. . De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en is op te laden met 66W. De prijs is ook fors lager. Waar de Magic V2 begint bij 8999 yuan, begint de Vs 2 bij 6999 yuan. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 923 euro.