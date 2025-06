Honor toont 9mm dikke conceptfoldable met scherm aan de buitenkant

Op de IFA toont Honor een concept van een foldable smartphone met scherm aan de buitenkant. Deze Honor V Purse is dichtgeklapt slechts 9mm dik. Het toestel kan als handtas worden gedragen; het scherm kan verschillende patronen weergeven om het uiterlijk aan te passen.

De Honor V Purse heeft een scherm dat zich om de behuizing heen kromt en dichtgeklapt een groot deel van de achterkant vormt. Aan de andere zijkant zit achteraan een iets dikker gedeelte met de camera's en flits. Met een druk op het knopje in het midden komt het scherm los en kan het worden opengevouwen. Een hoesje dat om het dikkere deel heen schuift, bevat oogjes waaraan een reeks van hengsels kan worden bevestigd, waarmee het toestel om de schouder kan worden gedragen en het op een handtasje gaat lijken. Het vouwbare oledscherm kan vervolgens een reeks van patronen tonen, die ook kunnen reageren op de beweging van het toestel, aanraking van het scherm of het tijdstip van de dag. Voor een zakelijke presentatie kun je dus met een serieuzer ogend 'tasje' voor de dag komen dan tijdens het uitgaan.

Dat het scherm van de V Purse aan de buitenkant zit, is bijzonder. Huawei deed dat eerder met de Mate Xs, maar die werd geen groot succes. Vanwege de kwetsbaarheid van het vouwscherm kiezen vrijwel alle fabrikanten van foldables tegenwoordig voor een scherm aan de binnenkant. Het ontwerp van de V Purse heeft nog wel meer aspecten die de bruikbaarheid in de praktijk nadelig kunnen beïnvloeden. Zo lijkt Honor geen geavanceerde camera in te kunnen bouwen, te oordelen aan het aantal lenzen aan de achterkant en het formaat ervan, is de accuduur van een toestel waarvan het scherm de hele tijd aanstaat twijfelachtig en kun je in deze 'tas' niks meenemen.

Gelukkig zijn praktische overwegingen voor dit model niet zo belangrijk. Honor noemt de V Purse een Future Concept Phone; het is dus niet een toestel dat daadwerkelijk in de winkels zal liggen. Honor deelde tijdens de presentatie ook geen specificaties behalve de dikte van het toestel. Met 9mm in dichtgeklapte toestand zou het de dunste foldable zijn die tot nu toe werd getoond.

Naast de Honor V Purse ging de presentatie van Honor op IFA ook over de Magic V2. Dit toestel werd voor de Chinese markt aangekondigd in juli, en heeft een meer traditioneel ontwerp met een vouwscherm aan de binnenkant. Met 9,9mm is hij ingeklapt maar iets dikker dan de Magic V Purse, en een van de dunste vouwtelefoons die daadwerkelijk in de winkels ligt. Hoewel de fabrikant op IFA niet concreet een Europese introductiedatum noemde, zoals vooraf werd verwacht, vertelt een medewerker op de stand dat hij waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar in Europese landen uitkomt. Of de Benelux daar, buiten grijze import, ook bij zal horen, is ongewis. Honor is hier nog niet actief. Wat het toestel moet gaan kosten, is ook nog onbekend.