Bullitt Group brengt begin volgend jaar smartphone met satellietcommunicatie uit

Bullitt Group, die onder meer smartphones uitbrengt onder de merknaam van Cat, brengt in de eerste maanden van volgend jaar een eerste telefoon uit die satellietcommunicatie ondersteunt. Gebruikers kunnen berichten blijven sturen als er geen bereik is.

Bullitt zegt dat het gaat om zonder moeite wisselen tussen berichten sturen via het mobiel netwerk en via satellieten. "De dienst integreert met de contacten van de gebruiker om een moeiteloze ervaring te bieden." Volgens het bedrijf duurt het opzetten van de satellietcommunicatie en het sturen van een bericht ongeveer tien seconden.

Er is ook een mogelijkheid om noodberichten te versturen. Dat is het eerste jaar gratis en daarna een betaalde dienst. Het bedrijf laat achterwege in welke smartphone de dienst zit. De dienst werkt met een MediaTek-soc die 5G NTN ondersteunt, Non-Terrestrial Network. Het is onbekend met welke satellieten dat precies werkt, maar het gaat om satellieten in geostationary orbit, een lage baan om de aarde.

Het zou de eerste smartphone kunnen zijn met 5G NTN, al is het niet de eerste smartphone die berichten via satellieten kan sturen. Diverse smartphones, waaronder de Huawei Mate 50, hebben die mogelijkheid. Vaak zijn die beperkt in functionaliteit en in de regio waarin dat werkt. Behalve Cat maakt Bullitt ook smartphones onder de merknaam Motorola: een recente Motorola Defy was van Bullitt.

Update, donderdag: In dit artikel stond dat het zou gaan om satellieten in low earth orbit, maar dat is geostationary orbit. Dat is aangepast. Ook stond de iPhone 14 als voorbeeld genoemd van een andere smartphone die dit heeft, maar de Mate 50 is een beter voorbeeld, omdat die net als de aankomende smartphone het versturen en ontvangen van berichten ondersteunt.

Telefoon satelliet
Telefoonsatelliet

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 29-11-2022 15:58 53

29-11-2022 • 15:58

53

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Reacties (53)

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KKose 29 november 2022 16:04
Waarom zou dit nodig zijn, iemand een idee? (bedoel hier in Be.Nl)
Zebby @KKose29 november 2022 16:08
Dit lijkt me een telefoon voor werkers buiten de bewoonde wereld, dus iets minder van toepassing hier waar je praktisch overal wel bereik zal hebben. In de lijn van CAT kun je denken aan mensen die ergens in een woestijn iets moeten doen, of misschien mensen die aan het backpacken zijn.
RobertPeterson @Zebby29 november 2022 16:29
Of op olieplatformen, personeel van schepen (vrachtschepen bijv) idd woestijnen. In Amerika heb je veel natuurgebieden zonder bereik.

Hier bijv de 4G coverage map van Amerika:

https://fcc.maps.arcgis.c...3d9d749cdb7bc88a0d1bdd25b

In Europa is bijv Ierland het land met de laagste dekking:

https://www.mappr.co/thematic-maps/lte-coverage-by-country/

Voor 9 van de 10 zal satelliet communicatie geen zin hebben. Maar bijv satelliet telefoons zijn ook nog steeds een veel gebruikt iets, met volgens mij vrij dure abonnementen.

Apple heeft dit onlangs ook gelanceerd in Amerika, en volgens mij binnenkort ook in Europa!
Byron010 @RobertPeterson29 november 2022 17:56
Veel olieplatformen hebben volgens mij tegenwoordig ook gewoon internet. Bij mijn vorige baan (Ondertussen 4 jaar geleden) werkte ik aan de mobiele app van een software pakket waarmee ze vergunningen voor onderhoud konden regelen (iets wat verplicht is voor werkzaamheden). Dit werd voornamelijk gebruikt op 'Rugged' devices die voor dat soort werkomstandigheden gemaakt zijn.

(Zie bijv Samsung Galaxy Active Rugged phones / Samsung galaxy xcover)

Verder compleet eens met je opmerking :)

[Reactie gewijzigd door Byron010 op 30 juli 2024 20:32]

Andros @KKose29 november 2022 16:23
Als je midden in de Ardennen of op het IJsselmeer in de problemen komt kan het handig zijn. En sowieso is de wereld groter dan BE/NL, je woont niet op een eiland en ook mensen die in BE/NL wonen reizen ook wel eens elders met hun toestel.
Miglow @Andros29 november 2022 16:37
Op het IJsselmeer heb je zover ik weet gewoon bereik.
LionkingNL @Miglow29 november 2022 17:00
Correct. Maar daarnaast maakt de scheepvaart gebruik van de marifoon. En daarmee kun je prima een noodoproep doen die daar door de kustwacht wordt uitgeluisterd. En schepen in de buurt kunnen dat ook ontvangen en assistentie verlenen. Voor scheepvaart op ruim water zijn betere middelen beschikbaar voor als je in nood bent en waarvan de werking inmiddels bewezen is. Wel fijn als je leven er van afhangt👍
-=bas=- @LionkingNL30 november 2022 00:56
Ik schiet gewoon een vuurpijl af in nood.
Miglow @-=bas=-30 november 2022 16:14
En uit welke film heb je de wijsheid dat je dan gevonden wordt?
B00m3rang @KKose29 november 2022 16:09
Mijn moeder en stiefvader zeilen op dit moment in frans-polinesie. Ze hebben daar weinig tot geen internet. Natuurlijk op de grote eilanden wel maar de kleine, wat veel leuker is, natuurlijk niet. Ik schat in dat zij wel interesse zouden kunnen hebben.
Zer0 @B00m3rang29 november 2022 18:31
Dan kunnen ze nu al kijken naar een Garmin InReach Messenger
Solstafir @KKose29 november 2022 16:09
Niet zozeer voor de thuisgebruiker.
Maar mensen die offshore werken of op de zeevaart is dit wel handig. Aan land via de standaard netwerken en anders via de satelliet.
himlims_ @Solstafir29 november 2022 16:17
niet alleen op zee of ver afgelegen plekken, in duitsland zijn ook voldoende 'blind spots' te vinden (zeker als je beetje van bewoonde wereld zit, maar goed, dan is het ook niet 'dagen backpacken' voordat je weer bij een dorpje aankomt.
mphilipp @KKose29 november 2022 16:08
Aangezien wij hier maar zeer weinig blackspots hebben, heeft dit voor ons vrij weinig nut. Maar wij zijn dan ook slechts vlekken op de landkaart. Grote dele van Noord- en Zuid Amerika, Azië, Afrika hebben flinke lappen land waar geen mobiele communicatie mogelijk is. Als je dan toch een (nood) berichtje wil kunnen sturen, hoef je niet meteen een satelliettelefoon te kopen,
ismilyfox @mphilipp29 november 2022 21:52
Sataliet is ook niet voor de consumenten bedoeld eerder voor bedrijven, denk aan de grootste haven van de wereld! Zie jij overal 3g antennes midden op de oceaan?
mphilipp @ismilyfox29 november 2022 22:50
Satelliet is enorm duur. Maar er zijn genoeg landen waar je niet elke 6km een mast hebt staan, dus heb je weinig keuze. Hoewel je ook nog zenders hebt. Daar kom je ook ver mee, zonder duur abo. Maar op zee wordt idd veen satcom gebruikt. Is bijzonder duur voor data, dus daarom springt StarLink een beetje in die markt, voor een lagere prijs dan tot nu toe gebruikelijk.
Een kleine niche bestaat er voor wereldreizigers die satcom spul meeslepen, maar dat is een hele kleine markt; slechts een handvol van die 'rijke' reizigers. De rest moet het doen met een Spot oid.
renedis @KKose29 november 2022 16:12
- Offshore
- Oorlogsgebied

Zoek bijvoorbeeld eens op een Tiger telefoon.
-=bas=- @renedis30 november 2022 00:58
Hmmm... :|
https://www.flipkart.com/...-tiger/p/itmemqhffud6z7vk
Cyb @KKose29 november 2022 18:11
Als backup telefoon/computer voor extremere situaties, zoals rampen waarbij het elektriciteitsnet en/of het bekabelde internet uitvalt. Tegenwoordig is dat een niet eens zo raar scenario, vanwege de conflicten met met name Rusland.
-=bas=- @Cyb30 november 2022 00:59
Ik heb al een leuk plekje voor de telefoon in mijn atoombunker achter in mijn tuin gereserveerd.
Dazenet @-=bas=-1 december 2022 16:45
...en hoe heb je het geregeld dat je in je ondergrondse atoombunker satelliet ontvangst hebt?
dutchruler 29 november 2022 16:57
Het is een begin. De toekomst is namelijk dat alles via een global satelliet verbinding gaat samen met een aantal grondstations. En dan heb ik het over Gigabit verbinding.

Lokale Internetproviders voor vast en mobiel internet en communicatie zullen dan ook verdwijnen. Je zal een Google, Apple, SpaceX, etc - abbonement hebben.

Ben benieuwd wat de overheden gaan doen om toch een stok in de pap te houden .
Keypunchie @dutchruler29 november 2022 17:50
Hoe ver schat je die toekomst, want ik denk dat vaste verbindingen nog even zullen blijven.

De “aether” blijft een gedeeld medium, je ziet nu al dat voor mobiel er bij een stevige concentratie mensen (festival) er extra masten bij moeten en die kun je nog aardig schalen.

Even een extra satelliet erbij zetten gaat een stuk lastiger.

De ‘terrestrial’ verbinding voor data lijkt me een blijvertje, zolang de kosten voor satellieten nou eenmaal een veelvoud blijven van wat masten bijschakelen, of als je naar de relatief lage onderhoudskosten van een FttH netwerk kijkt t.o.v. bvb. StarLink:

LEO satellieten vallen uit hun baan en zul je blijvend moeten vervangen, een glasvezelnetwerk wordt hooguit eens een keertje door graafwerkzaamheden geraakt, en dan stuur je een mannetje om de breuk te lassen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 30 juli 2024 20:32]

dutchruler @Keypunchie29 november 2022 18:36
Ik denk dat het schalen van extra capaciteit juist makkelijk gaat met satellieten. Voornamelijk omdat ze Laser inter-satellite links (LISLs) kan gebruiken om verkeer te load balancen.
Slecht weer maakt dan bijvoorbeeld ook niet uit, want de combinatie van grondstations, en satalieten op verschillende hoogtes en posities die met elkaar kunnen communiceren en doorschakelen is het vrij simpel om een stabiele verbinding te houden.

Als we kijken naar bijvoorbeeld starlink en de evolutie van hun technologie die in een paar jaar al vele sprongen gemaakt heb dan is het denkbaar over 5 tot 10 jaar we zo ver zijn dat iedereen die dat wel altijd en ever op de hele wereld verbonden is met >10gbps verbinding.

In ieder geval. Ik ben positief.
Annihlator @dutchruler29 november 2022 19:08
Ik vraag mij toch echt af als (zelfs) op dit moment 1gbit/s over fysieke media (dus niet noodzakelijkerwijs gedeeld medium) niet gemeengoed is hoe je dat zo zeker wil verwachten bij een systeem dat bestaat uit een machtsverhouding groter aan externe invloeden, dat tevens nog niet geplaatst is ("klassieke" infra dan eerder wel of minstens tegen een geringer aantal extra kosten) én de media zal moeten delen.

Bij een enigszins beperkt aantal verbindingen is het allicht haalbaar, ik zou zelf verwachten dat naarmate de voorkomendheid van zo'n sattelietverbinding vaker voorkomt, het op een negatieve manier harder schaalt dan bij fysieke media.
Er zullen dus ongekend goede use-cases voor zijn (zijn er zelfs al) maar straalverbindingen aan grondstations onderling zou ik dan eerder gaan verwachten in gebieden waar uitrol over fysieke media te kostbaar is en een zichtlijnverbinding tussen grondstations onderling wél mogelijk is..

Hierdoor verwacht ik persoonlijk eerder dat de satteliet-internet-technologie eerder bij de edgecases van de edgecases zal verblijven tot bijv. StarLink volledig uitgerold en doorontwikkeld is, voor dat stadium lijkt mij het wel heel erg koffiedikkijken/bidden.
dutchruler @Annihlator29 november 2022 19:26
Ik zie dat toch anders. Juist het modulaire opzet en de manier hoe de communicatie met de grond en satellieten onderling is erg flexibel en schaalbaar.

Koffiedik kijken is het ook niet echt. Het is vrij logisch dat we deze kant uit gaan. Je hebt niet echt veel visie nodig om te zien waar we naar toe gaan.
sprankel @dutchruler29 november 2022 17:44
Dat is hetzelfde als alles gaat via 3G gaan, nee via 4G, nee via 5G. Of wat dacht je van overal gratis wifi, een stads wifi zodat de hele stad kan connecteren. Nu kom jij af, alles via satteliet, hetzelfde word verkondigd maar het komt nooit uit.

Het probleem wat elke draadloze techniek heeft is je zit met een gedeelde ether wat je totale bandbreedte beperkt. Een kabel kan je 100 keer door een ruimte trekken zonder dat die elkaar storen, iets draadloos doorgaans maar een paar keer op voorwaarde dat je de frequenties afwijkend instelt.

Een ander groot probleem, een draadloos signaal vraagt stroom, veel stroom in vergelijking met een kabel. Zolang dat korte afstanden zijn valt dit nog te overzien maar als je met sattelieten begint kom je in een ander verhaal, 75W vol continu enkel en alleen om te kunnen antwoorden met je starlink is reeds hoog maar vergeet ook niet dat die satteliet ook een signaal terug stuurt wat terug een pak stroom kost + de 2 weg connectie met een grond station.

De capaciteit die je nodig hebt om dicht bevolk gebied als West-Europa te voorzien met internet via satteliet is gigantisch, als al theoretisch mogelijk zou kunnen zijn wat ik betwijfel. Echter om de latency laag te houden vliegen die sattelieten op een hoogte van 550 km, op die hoogte moeten ze heel snel vliegen om niet terug te vallen naar aarde. Ter vergelijking, een geostationaire sattliet zit op 40 000km.

Dus in de praktijk kan je niet capaciteit specifiek voor dicht bevolk gebied voorzien want je sattelieten hangen het ene moment boven Europa, het andere moment over een oceaan. Dan zou de capaciteit voor heel de planeet evenredig moeten zijn met de capaciteit die een druk bevolkt gebied heeft.

Wat er werkelijk gaat gebeuren met Starlink en andere in druk bewoonde gebieden als West-Europa, enkel beschikbaar voor een select aantal bedrijven die er genoeg geld voor over hebben zoals bijvoorbeeld vliegtuigen, schepen, hulpdiensten enzovoort. Als consument, tenzij je ergens daadwerkelijk afgelegen woont en het 600 km is tot de eerste grote stad, gaat niet gebeuren.

En die Tweakers die dan al reeds Starlink hebben? Je kan Starlink niet zomaar bestellen als consument, je moet vragen of je in aanmerking komt. Als en slechts als men je selecteert dan moet je de kleine lettertjes in hun contract lezen, daar staat niet enkel in dat ze zonder pardon van het Starlink netwerk gegooid kunnen worden, er staat zelfs in hoeveel geld ze van hun schotel terugkrijgen. Het betreft dus beta testers die nu tijdelijk gebruik mogen maken van het Starlink netwerk maar van het moment de echte klanten toehappen (en betalen) zal het gedaan zijn met Starlink bij de consument (althans in druk bewoond gebied)
dutchruler @sprankel29 november 2022 18:52
Ik denk dat je je verkijkt op het grote aantal satellieten wat er gaan komen en ook de lage kosten om dat straks in de ruimte te schieten.

Trouwens die satellieten hebben zonnepanelen met batterijen en omdat ze zo snel gaan hebben ze meer dan genoeg zonnestroom om te kunnen werken.

Elke starlink satelliet kan 2000+ gebruikers aan met breedband internet >100Mbs
nu zijn er 3236 werkende starlink satellieten dus max zouden er een kleine 6.5 miljoen mensen nu tegelijk op kunnen werken.

De opmerking over drukbevolkte gebieden is ook niet zo relevant aangezien die satellieten met elkaar kunnen communiceren en ook met meerdere grondstations. Er zal dus hevig geloadbalanced worden.
Voor de ping zal het overigens niet veel effect hebben. minder dan 100ms moet zeker lukken en waarschijnlijk veel beter dan dat.

Je kan verwachten dat de technologie niet stilstaat, dus die 2000+ wordt 10k+ en efficiëntie worden beter en kosten worden lager. Dat heeft vooruitgang.

Ook komen er straks zon 30.000 satalieten en waarschijnlijk veel meer. Ruimte zat in de ruimte ;-)
dus 30.000 * 2000+ = 60 miljoen mensen

Mijn verwachting is dat we over 5 tot 10 jaar minstens 2 miljard gebruikers hebben die hiervan gebruikt maakt.

En dat is alleen nog maar even Starlink. En zijn nog meerdere partijen mee bezig.
Annihlator @dutchruler29 november 2022 19:12
Ruimte zat in de ruimte? Heb je al eens gehoord van het Kessler-syndroom?
dutchruler @Annihlator29 november 2022 19:23
Hoeveel dit een probleem gaat worden hangt er van af. We hebben het hier over kleine satellietjes in lage baan van de aarde. zonder hulp zullen die vallen en desintegreren . Dus dat zal niet zo'n probleem zijn.

En als het echt een groot probleem wordt dan vinden ze wel een oplossing om het puin op te ruimen. Vooral als de kosten van raketlanceringen drastisch omlaag gaan.

Ik zou zeggen. Probeer positief te blijven ;-)
sprankel @dutchruler30 november 2022 00:37
30 000 sattelieten verdeeld over een planeet van 510 100 000 km² als je de bandbreedte beperkt tot 100mbs met je opgegeven 60 miljoen verbindingen is 1 connectie per 8,5 km².

Nederland heeft 41.543 km² wat wilt zeggen dat voor Nederland je 4877 verbindingen kan maken van amper 100mbs

Ik denk dat jij je verkijkt op hoe groot deze planeet is en hoe dicht bevolkt West Europa is. Mag je nog 10 000 per satteliet hebben, dan zit je aan 24 385 verbindingen van 100mbs voor Nederland, het schiet niet echt op.
dutchruler @sprankel30 november 2022 19:04
Waarom ga je ervan uit dat er een beperking of correlatie is met oppervlakte?
Het enige wat van belang is het aantal satellieten en hun capaciteit.

Een paar honderdduizend satalieten is echt geen probleem. Er rijden miljoenen Autos in ons piepkleine landje allemaal op hele kleine weggetjes.

Maar goed, we gaan het wel zien en dan krijg je de 'I told you so' wel over een paar jaar terug van me :)

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 30 juli 2024 20:32]

sprankel @dutchruler1 december 2022 13:50
Omdat je 2 opties hebt,

Ofwel hang je een satteliet stil boven Nederland maar dan hangt die op 40 000 km hoogte een geostationaire baan maar dan ga je enorme latency krijgen.

Ofwel hang je een satteliet op 550 km, dan heb je een heel lage latency maar dan heb je een grote snelheid nodig om te verhinderen dat je terug komt naar de planeet. Om iets preciezer te zijn vliegt die satteliet tussen aan een dikke 7km per seconde voorbij op die hoogte.

Als ik dan vlug even doorreken, van noord naar zuid, hangt die satteliet op die hoogte nog geen 60 seconden boven Nederland, vervolgens moet je 90 minuten wachten voor diezelfde satteliet terug is. Als je dan enkel boven een gebied als Nederland meer sattelieten nodig hebt word dat een héél duur grapje want van de 90 minuten round trip heb je maar 60 seconden nodig.

Dan kan je zeggen, de satteliet hoeft niet precies boven Nederland te hangen om ze te ontvangen, als er een boven Duitsland hangt kan je die ook ontvangen in Nederland, dat is waar, maar Duitsland is niet bepaald onbewoond, dat werkt alleen maar als Duitsland zijn capaciteit niet volledig zou benutten.

Paar honderduizend sattelieten, een miljoen, in theorie kan het allemaal maar wat brengt het nog op? Dat is hetzelfde verhaal met mobiele netwerken, ja in theorie kan je heel het verkeer over 4G/5G sturen en de vaste verbinden buiten gooien maar dan moet je in elke straat een mast gaan zetten om genoeg bandbreedte te hebben. Masten die onderling weer met een kabel verbonden zijn.
dutchruler @sprankel1 december 2022 18:40
Het is volgens mij niet zo relevant hoe snel en met welke satelliet je verbinding maakt.
Op elk gegeven moment heb je verbinding met een stuk of 20 satellieten en continue verdwijnen en komen er nieuwe bij in het bereik van je schotel. Aangezien alles in pakketjes wordt verstuurd. Verglijkbaar met tcp/ip maakt het echt niet uit wat en hoeveel je naar welke satelliet stuurt.

Je stuurt een start signaal, dan data en dan eind signaal. Bij het eindpunt wordt alles samen gevoegd en voilà je het informatie overgebracht. Deze technologie is totaal andere koek als mobiel zendmasten en zo. De schaal is ook heel anders.

Zo'n starlink kan binnen zijn ontvangst gebied van alles en nog wat ontvangen en sturen . Zo snel dat snelheden tot 300MB haalbaar is met een ping van rond de 80ms. En dat tegelijk voor 2000+ connecties.

Zo'n netflix 4k stream lijkt voor jou binnen te komen met een enkele verbinding, maar feitelijk ben je continue aan het wisselen van satellieten en zo nodig schuiven satellieten onderling ook weer data van en naar elkaar over. Het schalen van capaciteit is puur een kwestie van meer satellieten en strategische grondstations.

Ik ben vrij positief over deze technologie en geloof ook wel dat dit binnen een niet te lange termijn al onze elektronische communicatie gaat vervangen. Een globale ( en daarbuiten ) decentraal mesh communicatie netwerk.

Maar goed we gaan het wel meemaken. ;-)

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 30 juli 2024 20:32]

sprankel @dutchruler1 december 2022 19:22
Op elk gegeven moment heb je verbinding met een stuk of 20 satellieten en continue verdwijnen en komen er nieuwe bij in het bereik van je schotel
Mocht Nederland in het midden van een oceaan liggen en een eiland zijn dan zou Nederland de volledige capaciteit van die 20 sattelieten mogen gebruiken wat nog steeds maar 97 540 connecties van 100mbit/sec zouden zijn.

Probleem is, rond Nederland liggen ook druk bewoonde gebieden met veel industrie, Starlink gaat niet aan jou een connectie verkopen als ze die voor grof geld aan een bedrijf uit Duitsland of België kan verkopen. Gezien de hoogte van die sattelieten zijn die wel degelijk in bereik van meerdere landen van Europa dus ja leuk dat jij 20 sattelieten zit maar je gaat ze wel moeten delen met de landen rond je.

2000 connecties per satteliet, het is allemaal leuk maar dat schiet echt niet op in een land met 17,53 miljoen inwoners die zo goed als allemaal een internetverbinding in hun broekzak hebben zitten, thuis een vaste verbinding hebben en op het werk een vaste verbinding hebben, dan nog niet te vergeten dat die auto tegenwoordig ook een verbinding heeft. Met 17.53 miljoen connecties kom je er niet, dat getal mag je gerust maal 2 doen en dan nog kom je er niet maar dat is wel wat jij zegt dat die sattelieten gaan overnemen.

Stel dat je in plaats van 30 000 sattelieten er 300 000 afschiet, stel dat die sattelieten 20 000 connecties aankunnen ipv 2000, dan ben je met factor 100 gestegen van 4877 naar 487 700 connecties van amper 100mbit. Daarmee zou je kunnen overwegen om crappy adsl lijntjes te vervangen in Nederland met satteliet maar dan stopt het ook.

Als je voor Nederland 30 miljoen connecties wilt voorzien met een bandbreedte van 1000mbit/sec met sattelieten die 20 000 connecties aankunnen, dan nog heb je 18 453 967 sattelieten nodig van het type vandaag compleet fantasie. En aan het huidige verbruik van 70W voor de klant is dat een continu vermogen van 2100 MW juist voor de ontvangers bij de eindgebruikers in Nederland exclusief verbruik in de sattelieten of grond stations, nog altijd met gebruik van sattelieten die vandaag nog fantasie zijn. Nederlands grootste centrale zit op 1500MW.

De cijfers gaan door het dak, of de techniek nu 10 keer of 100 keer of 1000 keer beter word, dan nog kom ik niet in de buurt van een realistisch technisch scenario waar jij van droomt.
dutchruler @sprankel1 december 2022 21:29
Even jouw voorbeeld

300.000 satellieten die elk 20.000 verbinden aankunnen simultaan dan heb je het dus over

300.000 x 20.000 = 6 miljard!!

Ik weet niet hoe jij het berekend hebt, maar lijkt me meer dan zat toch ?
en 70W per gebruiker continue is natuurlijk helemaal niks. De meeste mensen gebruiken minimaal tussen de 100 en 300 watt aan sluipstroom continue.

Ook die 20 verbindingen is wat op elk moment een schotel ziet , waarschijnlijk wel meer dan dat.

Trouwens 16 miljoen gedeeld door 20 satellieten = 800.000
dat gedeeld door 2000 verbinding per satelliet kom je uit om 400.

Dat zou betekenen dat voor heel Nederland we 400 satellieten nodig hebben even uitgaande dat die ook allemaal tegelijk er gebruik van maken.


Sorry hoor, maar ik zie jou punt niet echt.

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 30 juli 2024 20:32]

sprankel @dutchruler1 december 2022 22:43
Mijn laatste poging:

Je kan die sattelieten niet over 1 gebied laten hangen, die draaien sowiezo een baan rond deze planeet. Deze planeet bestaat uit 71% water, als die satteliet boven water hangt, tenzij jij van plan bent om op een oceaan te gaan wonen, heb jij helemaal niets aan die satteliet die op dat moment boven een oceaan hangt en kan jij dus ook geen gebruik maken van die capaciteit.

Maar jij woont ook niet in de woestijn, de jungle of Antartica terwijl je niet kan vermijden dat die sattelieten daar over vliegen. 95% van de wereldbevolking woont op slechts 10% van de oppervlakte van deze planeet, dat wilt zeggen dat 90% van de planeet waar je satteliet rond gaat onbewoond is.

Dus ja, als je een belachelijke hoeveelheid satellieten hebt van 300 000 welke een hedendaags compleet onrealistische hoeveelheid connecties aankan van 20 000 per satteliet dan heb jij wel 6 miljard connecties, 5,4 miljard van die connecties heb je niets aan tenzij je toevallig op een containerschip zit. Maar dat containerschip is al geholpen met 30 000 stuks aan 1000 connecties per satteliet.

Dan heb jij nog het probleem dat jij in Nederland woont met een bevolkingsdichtheid van 416 personen per vierkante km. In Rusland wonen er 8 personen per vierkante km, in Canada 3,68 per vierkante km en in de US 33,07 per vierkante km. Jij woont 1 van de meest druk bewoonde gebieden dat je op deze planeet kan vinden waar bovendien iedereen een levensstandaard heeft waar ze kunnen betalen voor internet inclusief een hoog technische industrie die daar ook maar al te graag gebruik van gaat maken.

Er zal al maar een fractie van die satelieten op elk gegeven moment boven Nederland hangen en dus maar een fractie van de capaciteit en je gaat ze moeten delen zoals bijna nergens anders ter wereld het geval is.
dutchruler @sprankel1 december 2022 22:48
Ik zal het nog maar een keer proberen ;-)

Waar de andere satellieten zicht bevinden is niet zo relevant.
Die satellieten kunnen namelijk optisch (dus laser) met elkaar communiceren en data doorsturen van en naar elkaar. Er wordt dus wel degelijk volledig gebruik gemaakt van de capaciteit.

Ik denk dat je toch echt het cruciale stukje mist waarom deze technologie zo succesvol gaat zijn.

Maar laten we erover ophouden, want jij hebt jouw mening en ik de mijne.
We zullen het over een aantal jaren wel meemaken ;-).
sprankel @dutchruler1 december 2022 23:41
Oh dat is intressant, als ik optisch een signaal doorgeef van mijn switchen aan elkaar via een fiber wat hetzelfde principe van een laser is dan kan ik al de capaciteit van mijn switchen stacken op 1 switch.

Dus ik heb 100 switchen die elk 24 poorten heeft maar als ik er 99 niet gebruik maar ze optisch met elkaar verbind kan ik op die laatste switch 2400 kabels aansluiten.

Ik heb het cruciale stukje info gevonden, jij hebt geen flauw benul hoe een communicatienetwerk daadwerkelijk werkt ;-)
dutchruler @sprankel2 december 2022 00:04
Je bent vandaag wel erg koppig zeg.

De verbinding tussen jou schotel en de satalieten worden niet meer of minder en data wordt niet gestacked.

Het enige wat wat er gebeurd is dat er pakketjes worden verstuurd tussen jouw schotel en steeds veranderender groep van 20 of zo satalieten.

Die data wordt gerelayd naar andere satalieten of grondstations afhankelijk waar de de data opgehaald of gebracht moet worden.

Er zijn natuurlijk een stuk meer dan 20 satalieten beschikbaar op elk moment waarvan ook op verschillende hoogtes. Afhankelijk van de congestie zal je ping iets hoger of lager worden vanwege meer hops.

Maar als je maar genoeg satalieten de lucht in schiet zie ik niet zo'n probleem.

Dat jij graag appels met peren wilt vergelijken en steeds het laatste woord wil hebben is toch echt je eigen probleem .

Ik heb nu al meerdere keren aangegeven dat er het toch niet eens worden en dat we wel zullen zien waar het op uit komt.
Dazenet 29 november 2022 16:27
De dienst integreert met de contacten van de gebruiker om een moeiteloze ervaring te bieden.
Dit ontgaat mij weer volkomen, en nee...ik heb het originele artikel niet gelezen.
Het is een verbindingsdienst, die een signaal beschikbaar maakt op plaatsen waar dat op dit moment niet via een aardse verbinding kan. Wat heeft dat nu weer met mijn contacten te maken? Blijf toch met je nieuwsgierige neusjes uit mijn zaken.

Om nog even op @KKose in te haken:
Waarom zou dit nodig zijn, iemand een idee? (bedoel hier in Be.Nl)
Dit is gewoon de volgende stap. Waarom is een huidige 5G verbinding nodig? Waarom heeft iedereen een televisie in huis nodig? Waarom zouden we een watercloset binnenshuis nodig hebben?

Het communiceren via satellieten zal steeds meer inburgeren en uiteindelijk naadloos aansluiten op aardse verbindingen of die vervangen. Het plaatsen en onderhouden van zendmasten kost ook een vermogen. Bovendien is het een goede aanvulling voor die plaatsen waar een aardse verbinding niet mogelijk of niet rendabel is.
Zer0 @Dazenet29 november 2022 18:33
Wat heeft dat nu weer met mijn contacten te maken? Blijf toch met je nieuwsgierige neusjes uit mijn zaken.
De app kiest aan de hand van de verbinding of het bericht gestuurd moet worden via het telefonie netwerk of via satelliet.. en net als elke messenger app heeft die dus toegang nodig tot je contacten.
Lastig om contacten een bericht te sturen als je de contacten niet mag benaderen.

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 30 juli 2024 20:32]

Annihlator @Zer029 november 2022 19:15
Hoezo, het zal dan toch moeten interacten met het reguliere telefoonnetwerk? dan kan je toch gewoon naar het nummer in-kwestie sturen?
Anders is het simpel, dan kunnen enkel de satteliettelefoons met satteliettelefoons kleppen en dat is precies waarom het nu lang geen gemeengoed is, alle ándere nadelen van de techniek zijn daar nog vollédig secundair/tertiair aan (buiten pure nooddiensten).
Zer0 @Annihlator29 november 2022 21:01
En hoe komt de app aan het nummer?
Of wil je een aparte contactenlijst bijhouden, en berichten in verschillende apps binnen krijgen?
De app zal de standaard SMS app vervangen om er voor te zorgen dat je de berichten centraal hebt, en over het algemeen heeft de SMS app toegang tot je contacten.
Dazenet @Zer030 november 2022 22:02
Voorzover ik het begrijp is er geen "app".
Het is een telefoon die de juiste verbinding kiest. Net zoals je huidige mobiel een keuze maakt tussen 5/4/3G. Is er geen "G" signaal voorhanden dan zoekt de telefoon naar een "S" verbinding.

Elke andere vorm zou, zoals @Annihlator ook al aangeeft, niet handig zijn en, behalve dat het handig is in noodsituaties of voor mensen die zich graag in afgelegen gebieden begeven, voegt het dan ook helemaal niets toe als het wéér een app is.

Bovendien hoeven "apps" ook helemaal geen toegang tot je contactenlijst te hebben, net zoals ze ook eigenlijk helemaal niets van doen hebben met je telefoonnummer. Je voegt mensen toe aan de betreffende app nadat je hebt afgesproken dat dat okay is...tenminste als je een korreltje verstand hebt.
Maja...leech maar lekker al die contaclijsten leeg, ook al schendt jij daarmee elke privacy regelgeving die er is.

Tegenwoordig wil alles zich maar profileren als "handig', "centraal" en "voor jouw gemak". Er is niets gemakkelijks aan een app die mijn SMS, email en weet ik veel wat nog meer allemaal op één hoop gooit.
Het wordt alleen maar onoverzichtelijker en het vormt ook nog eens een single point of failure.

Een telefoon (tegenwoordig) moet simpelweg verbinden met het meest toepasselijke netwerk en jou de mogelijkheid bieden je diensten naadloos te gebruiken. Zonder poespas, zonder apps, zonder ingewikkelde toegangscodes. Bellen, SMSen en Data...of dat nu via aardse zendmasten gaat, een satelliet of rooksignalen.

[Reactie gewijzigd door Dazenet op 30 juli 2024 20:32]

Zer0 @Dazenet30 november 2022 22:21
Er is niets gemakkelijks aan een app die mijn SMS, email en weet ik veel wat nog meer allemaal op één hoop gooit.
Dat gebeurt en hoeft ook helemaal niet, maar het is wel verdomd handig als al die communicatie apps één enkele bron van contacten gebruiken, en niet elk een eigen lijstje bij houden. Ik heb in ieder geval geen zijn allemaal aparte lijsten bij te houden.
Een telefoon (tegenwoordig) moet simpelweg verbinden met het meest toepasselijke netwerk en jou de mogelijkheid bieden je diensten naadloos te gebruiken. Zonder poespas, zonder apps, zonder ingewikkelde toegangscodes. Bellen, SMSen en Data...of dat nu via aardse zendmasten gaat, een satelliet of rooksignalen.
Dat kun je willen, maar zo ver is de techniek nog niet, en het moet dus door de software geregeld worden. En die software heeft dus toegang tot je contactenlijst nodig om het betreffende nummer/adres op te zoeken. Dat kan een losse app zijn, of geïntegreerd in het OS/
Sparks.nl 29 november 2022 16:52
Ik vroeg me af of je met een dienst als deze voortaan ook te traceren bent als je geen “normaal” bereik (4g/5g) hebt. Ofwel: is het voor anderen/overheden wellicht een nog groter voordeel?

[Reactie gewijzigd door Sparks.nl op 30 juli 2024 20:32]

Dazenet @Sparks.nl30 november 2022 22:07
Ik snap je niet helemaal, of niet helemaal niet.

Ja, je bent te traceren. Net zoals je GPS met satellieten werkt kan een service als deze je locatie ook bepalen, en waarschijnlijk nog nauwkeuriger dan dat met zendmasten kan.

Wat je met "Ofwel: is het voor anderen wellicht een nog groter voordeel?" bedoelt, weet ik niet.
Sparks.nl @Dazenet30 november 2022 23:11
Wat ik bedoel is dat het aanbieden van deze services in Europa niet veel voordelen zullen hebben voor consumenten. Wat rest is het voordeel van de niet consumenten zoals bedrijven en overheden.
En dan denk ik aan nog preciezer uitvogelen waar je bent en wat je doet.
Geld en controle…

[Reactie gewijzigd door Sparks.nl op 30 juli 2024 20:32]

Dazenet @Sparks.nl1 december 2022 16:38
Het voordeel kan hem zitten in buitenshuis altijd bereik hebben, wereldwijde roaming, goedkopere abonnementen. Het zal in sommige werelddelen wat meer nut hebben dan in bijvoorbeeld Europa.
Binnenshuis kan je dan via WiFi bellen en dan heb je eigenlijk geen aardse zendmasten meer nodig.

Dat wil niet zeggen dat de een, de ander gaat vervangen. Telcos zijn ook hard bezig om de snelheid op te voeren en zich te profileren als vervanger of aanvullende dienst van de vaste internet verbinding. Het is waarschijnlijker dat bekabelde aansluitingen vervangen zullen worden door LTE/Satelliet. Dat scheelt veel graafwerk, iets wat in veel steden en buitengebieden hoge kosten met zich mee brengt.

Het nog preciezer uitzoeken waar je bent en wat je doet is natuurlijk ook een ding. Je Bluetooth, je WiFi, je GPS en in mindere mate ook de zendmasten die je gebruikt, kunnen tot op een (paar) meter nauwkeurig bepalen waar je bent, welke route je loopt/rijdt, hoe lang/waar je ergens verblijft en of je na je werk wel direct naar huis gaat. Het hangt allemaal een klein beetje af van welke services je wel of niet aan hebt staan, maar meestal is het er toch wel tenminste één. Hierbij zijn het vaak de "voor jou zo handige features die je het gebruiksgemak geven" die er voor zorgen dat je met gemak gevolgd kan worden.

Het volgen van je gedrag kan dan aan je advertentieprofiel worden gehangen of voor opsporingsdoeleinden gebruikt worden. In welke mate iemand daar behoefte of bezwaar aan/tegen heeft is aan ieder voor zich.

Als het je gaat om je eigen privacy dan is een groter probleem waarschijnlijk de andere gebruikers, die klakkeloos jouw informatie delen met anderen en die alles aan laten staan wat maar kan. Dat kan het voor bedrijven en aanbieders uitermate gemakkelijk maken om te zien waar je bent en wie je kent.
Yzord 29 november 2022 18:19
Ik begin me toch serieus af te vragen in welke toekomstbal deze fabrikanten hebben gekeken. Waarom is satelliet bellen ineens hip aan het worden? Wat weten hun meer dan wat wij nog niet (willen) weten? Gaan we toch over naar één grote multinational die het allesomvattende internet cq. communicatie onder zich heeft? Het is wel ineens hip allemaal terwijl het niet eens zo fancy is de technologie.
-=bas=- @Yzord30 november 2022 01:03
De grote chip bakkers kunnen nu de benodigde electronica tegen redelijke prijzen leveren en bovendien is de infrastructuur in de ruimte eindelijk beschikbaar voor het grote publiek.

Er zijn meerdere partijen die sateliet netwerken aanbieden en de EU zal ook wel aan komen kakken met hun eigen versie om niet te afhankelijk te worden van de Amerikaanse bedrijven.
Ramoncito 29 november 2022 22:17
Zowel de Cat alsook de Motorola smartphones hebben een eigenaardig probleem met tijdsynchronisatie. ik heb al gelezen van Motorola's die op het Vodafoon netwerk niet de juiste tijd kregen en ik heb dit eigenaardige probleem ook met mijn S62 Pro: 's Ochtends loopt de klok gewoon 5-10 minuten achter... Handig als je een vroege afspraak hebt! Synchronisatie komt pas tot stand nadat je je eerste telefoontje hebt gepleegd. En om het nor vreemder te maken: Om een uur of 5 's nachts, of 8 's ochtends staat de klok gewoon op de juiste tijd (volgens mijn klok die synchroniseert met de Duitse atoomklok en internet).

Klantenservice van mijn telecombedrijf KPN had een toffe oplossing: Netwerksynchronisatie uitzetten en handmatig de tijd instellen. Da's ook erg handig als je zomer- en wintertijd eens vergeet denk ik, of naar een andere tijdszone reist... :/

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