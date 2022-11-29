Bullitt Group brengt begin volgend jaar smartphone met satellietcommunicatie uit

Bullitt Group, die onder meer smartphones uitbrengt onder de merknaam van Cat, brengt in de eerste maanden van volgend jaar een eerste telefoon uit die satellietcommunicatie ondersteunt. Gebruikers kunnen berichten blijven sturen als er geen bereik is.

Bullitt zegt dat het gaat om zonder moeite wisselen tussen berichten sturen via het mobiel netwerk en via satellieten. "De dienst integreert met de contacten van de gebruiker om een moeiteloze ervaring te bieden." Volgens het bedrijf duurt het opzetten van de satellietcommunicatie en het sturen van een bericht ongeveer tien seconden.

Er is ook een mogelijkheid om noodberichten te versturen. Dat is het eerste jaar gratis en daarna een betaalde dienst. Het bedrijf laat achterwege in welke smartphone de dienst zit. De dienst werkt met een MediaTek-soc die 5G NTN ondersteunt, Non-Terrestrial Network. Het is onbekend met welke satellieten dat precies werkt, maar het gaat om satellieten in geostationary orbit, een lage baan om de aarde.

Het zou de eerste smartphone kunnen zijn met 5G NTN, al is het niet de eerste smartphone die berichten via satellieten kan sturen. Diverse smartphones, waaronder de Huawei Mate 50, hebben die mogelijkheid. Vaak zijn die beperkt in functionaliteit en in de regio waarin dat werkt. Behalve Cat maakt Bullitt ook smartphones onder de merknaam Motorola: een recente Motorola Defy was van Bullitt.

Update, donderdag: In dit artikel stond dat het zou gaan om satellieten in low earth orbit, maar dat is geostationary orbit. Dat is aangepast. Ook stond de iPhone 14 als voorbeeld genoemd van een andere smartphone die dit heeft, maar de Mate 50 is een beter voorbeeld, omdat die net als de aankomende smartphone het versturen en ontvangen van berichten ondersteunt.