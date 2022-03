Sony toont eerste trailer van God of War Ragnarök

Sony en ontwikkelaar Santa Monica Studios tonen de eerste trailer van God of War Ragnarök en geven meer details over het spel. Kratos en zijn zoon Atreus spelen weer de hoofdrol. De game speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen van het vorige deel af.

In God of War Ragnarök kunnen spelers alle negen werelden uit de noordse mythologie bezoeken, schrijft Santa Monica Studios op het PlayStation Blog. In God of War uit 2018 waren zes van die werelden inbegrepen. Het nieuwe spel moet diverser zijn wat omgevingen betreft en spelers ook meer keuze geven in gevechten.

Volgens de makers kunnen spelers bijvoorbeeld kiezen voor brute kracht of juist tactisch te werk gaan. De gevechten moeten vertrouwd, maar ook vernieuwend aanvoelen. Het verhaal gaat verder waar de vorige game is gebleven.

Kratos en Atreus nemen het onder andere op tegen Freya en Thor en de relatie tussen vader en zoon speelt weer een grote rol. In de nieuwe game zal dat veel gaan over de keuzes die gemaakt moeten worden over 'welk pad te bewandelen', aldus de ontwikkelaar.

Sony geeft geen nieuwe details over de verschijningsdatum. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat de titel is uitgesteld tot 2022 en ook gaf Sony toen aan dat het spel zowel naar de PS4 als PS5 komt. De getoonde beelden zijn afkomstig van de PlayStation 5-versie.