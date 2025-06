BBC lekt gegevens van 25.000 medewerkers en oud-werknemers

De persoonsgegevens van ruim 25.000 medewerkers en oud-werknemers van de BBC zijn uitgelekt. Het gaat onder meer om namen, geboortedata en verzekeringsnummers. De omroep zegt dat het niet om een ransomwareaanval gaat.

De gegevens zijn afkomstig uit het bedrijfspensioenfonds van de BBC, meldt The Guardian donderdag. Een woordvoerder van het fonds zegt tegen de krant dat 25.290 mensen zijn getroffen door het lek. Bij het fonds zijn 50.000 werknemers en oud-werknemers van de BBC in het Verenigd Koninkrijk aangesloten. De BBC zegt dat niets erop wijst dat het om een ransomwareaanval gaat. Wel schrijft de Britse omroep in een mail aan getroffenen dat persoonsgegevens 'zijn gestolen bij een cloudopslagdienst'.

De pensioenregeling zegt dat er geen bankgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden of gevoelige gezondheidsinformatie is uitgelekt. Het datalek is gemeld bij de Britse privacywaakhond ICO. Het pensioenfonds zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar het lek en dat er inmiddels 'extra beveiligingsmaatregelen' zijn genomen.