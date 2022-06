Privacyautoriteit VK geeft hotelketen boete van 20,5 miljoen euro wegens datalek

Het Brits Information Commissioner's Office legt hotelketen Marriott een boete van 18,4 miljoen pond op, omgerekend 20,5 miljoen euro. Marriott had volgens het ICO onvoldoende gedaan om een systeem te beveiligen toen het een omvangrijk datalek had.

De Britse privacyautoriteit komt na onderzoek tot de conclusie dat Marriott niet de juiste technische en organisatorische maatregelen had genomen om de data van klanten voldoende te beschermen, zoals de Europese General Data Protection Regulation wel vereist. Het VK was ten tijde van de ontdekking van het datalek, in 2018, nog onderdeel van de EU, waardoor de GDPR van toepassing was.

Gegevens van 339 miljoen accounts van klanten kwamen in 2018 bij een aanval op Marriotts Starwood Hotels en Resorts Worldwide Inc op straat te liggen, waaronder onversleutelde paspoortdata. Het ICO beschrijft dat de aanvallers een webshell op een apparaat in het Starwood-reserveringssysteem installeerden en via deze route op afstand een remote access trojan en andere malware het netwerk in konden krijgen. Op deze wijze wisten ze logingegevens van andere accounts te verkrijgen, databases met klantinformatie te openen en deze data weg te sluizen.

Volgens het ICO had Marriott meer moeten doen om het betreffende reserveringssysteem te beveiligen. De aanval vond al in 2014 plaats. In 2016 nam Marriott Starwood over en in 2018 werd het datalek ontdekt. Marriott beriep zich er onder andere op dat de keten het reserveringssysteem begin 2018 wilde vervangen vanwege aanwijzingen dat dit onveilig zou zijn. Het ICO constateert dat dit anderhalf jaar na de overname zou zijn geweest, wat de autoriteit een lange periode van dataverwerking noemt, en dat de uiteindelijke vervanging pas eind 2018 plaatsvond.