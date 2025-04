MSI toont Cubi 6-mini-pc's met Raptor Lake U-cpu's en inhoud van 0,8 liter

MSI brengt een opvolger uit van de Cubi 5-mini-pc. De Cubi 6 komt uit in twee varianten met beide een Raptor Lake U-processor en twee Thunderbolt 4-poorten. De apparaten hebben een inhoud van 0,826 liter.

MSI geeft vooralsnog weinig details over de Cubi 6, die het tijdens de CES-beurs toont. Het bedrijf noemt de Cubi 6 1M en de Cubi 6 13M als namen voor de mini-pc's, met als enige verschil dat de 13M ondersteuning krijgt voor Intels zakelijke vPro-platform. Daarmee lijkt dat model ook direct meer gericht op zakelijke gebruikers.

Wat MSI zegt over de apparaten is dat die beide twee Thunderbolt 4-poorten hebben. Daarvan functioneert er een als USB-PD-input, zodat het apparaat zijn stroomvoorziening via bijvoorbeeld een aangesloten monitor kan krijgen. Verder zegt MSI dat de mini-pc een Raptor Lake U-processor van Intel en dualchannel DDR5-geheugen krijgt. Op een foto van het apparaat is verder te zien dat het apparaat een micro-sd-slot heeft.

MSI zegt dat de mini-pc een inhoud heeft van 0,826 liter, maar verdere details zijn niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer het model uitkomt en wat die gaat kosten.