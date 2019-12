Chinese tak Arm ontwikkelt eigen ai-chips en microarchitectuur

De Chinese tak van de Britse processorontwerper Arm heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van een eigen ai-chip en een eigen microarchitectuur. De Chinese tak is voor meerderheid in handen van Chinese investeerders.

Met de ontwikkeling van eigen chips en micro-architectuur is het mogelijk voor Chinese processorontwerpers om zich te baseren op Chinese code, meldt Nikkei. Dat is belangrijk voor producenten in het land, omdat afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven geldt als risico. Zo kon Huawei vanwege de handelsoorlog een paar maanden geen contact hebben met het Britse moederbedrijf van Arm. Huawei leunt op Arm voor de Cortex-microarchitecturen in zijn Kirin-socs.

Arm richtte de Chinese tak drie jaar geleden samen op met het Japanse Softbank, maar Softbank verkocht zijn meerderheidsbelang aan Chinese investeerders. Daarmee staat de ontwikkeling van de techniek onder Chinese controle, zo merkt Nikkei op. De bedoeling is om die technieken in producten wereldwijd te kunnen inzetten. Een van de ontwikkelde chips maakt het mogelijk een cryptografisch algoritme te draaien van de overheidsinstantie State Cryptography Administration.

Arm China presenteerde dit najaar onder meer al Zhouyi, waarmee fabrikanten als Huawei ai-chips kunnen maken voor onder meer smartphones, wearables en slimme speakers. Er werken bij Arm China 600 medewerkers, waarvan 500 technische mensen. Desondanks kan de Chinese tak voorlopig niet zonder het Britse moederbedrijf. China wil de komende jaren zichzelf steeds minder afhankelijk maken van westerse bedrijven voor de ontwikkeling van processors en andere technologie.