Chinese media: Zhaoxin KX-6000-cpu presteert gelijkwaardig aan Core i5-7400

Volgens Chinese media presteren nieuwe processors van het chipbedrijf Zhaoxin 50 procent beter dan hun voorgangers en liggen de prestaties nu op een vergelijkbaar niveau als die van Intels Core i5-7400.

De Shanghai Observer noemt de introductie van de Zhaoxin KX-6000 en de Kaisheng KH-30000 een grote doorbraak voor de Chinese halfgeleiderindustrie. Het zijn beide x86-processors met een kloksnelheid van 3GHz die op 16nm geproduceerd zijn. De KX-6000 is een voor de pc-markt ontwikkelde octacore en moet in desktops, laptops en embedded systemen verschijnen, de KH-30000 is voor servers gemaakt. Ze ondersteunen ddr4 3200-ram en bevatten ook een gpu. Veel details zijn er verder niet bekend. De chips zullen in ieder geval voor gebruik binnen overheidsinstanties en financiële instellingen gepromoot worden.

De prestaties en het verbruik van de KX-6000-chips zouden zo verbeterd zijn dat deze geschikt zijn voor laptops. Niet bekend is wat het tdp is. De chip zou gelijkwaardig presteren aan een Core i5-7400, een Intel-desktopquadcore van de zevende generatie oftewel Kaby Lake. De Core i5-7400 verscheen begin 2017 en heeft eveneens een kloksnelheid van 3GHz, met boost naar 4,3GHz en tdp van 65W. Volgens de Chinese Global Times heeft Zhaoxin de kloof van de Chinese chipmakers met hun internationale, veelal Amerikaanse, concurrenten verkleind met de introductie.

Of de gemelde claims kloppen is niet na te gaan, maar Zhaoxins ambities zijn al jaren hoog. Begin 2018 maakte het bedrijf het streven bekend om ddr5 en pci-e 4.0 te gaan ondersteunen met komende x86-cpu's. Aangezien de Zhaoxin KX-6000 en de Kaisheng KH-30000 op 16nm geproduceerd zijn lijkt er bovendien nog de nodige rek om prestaties en verbruik te verbeteren. Sinds eind mei ondersteunt CPU-Z de processors van Zhaoxin.