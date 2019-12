VIA-dochter Centaur werkt aan x86-cpu met ai-accelerator en AVX-512

Centaur heeft details vrijgegeven over een nieuwe octacore-processor voor servers waar het aan werkt. De chip is opgebouwd rond CNS, een nieuwe x86-microarchitectuur van het bedrijf, en Ncore, een accelerator voor deeplearningrekenwerk.

Centaur Technology, een Amerikaans dochterbedrijf van VIA Technology, onthulde al in november aan de processor te werken maar publiceert nu details via een analyse. De serverprocessor draait op 2,5GHz en is op 16nm geproduceerd door TSMC. De tdp maakt het bedrijf nog niet bekend. De chip heeft acht x86-cores die 16MB L3-cache delen. Er is ondersteuning voor vier geheugenkanalen voor ddr4-dimms en 44 pci-e 3.0-lanes. De chips

Centaur wil de productie in de tweede helft van 2020 starten en richt zich op gebruik voor goedkope servers al is de prijs nog niet bekend. Het bedrijf zelf beschouwt zijn architectuur als vergelijkbaar met Intels Haswell, waarbij de belangrijkste nadelen zijn dat multithreading en micro-op cache missen bij Centaurs octacores. Daar staat onder andere tegenover dat ondersteuning voor 256-bits AVX en AVX2 aanwezig zijn en dat ook AVX-512 ondersteund wordt, via decoderen in twee micro-ops door 256-bits brede verwerkingseenheden. De Advanced Vector Extensions zijn voor het efficiënt verwerken van vectorberekeningen.

Het echte wapenfeit van de Centaur-chips is de geïntegreerde deeplearningaccelerator met de naam Ncore. De omvang van deze ai-co-processor is ongeveer de helft van dat van het octacore-deel. De Ncore kan over 16MB sram beschikken en moet de octacore ontlasten bij deeplearningrekenwerk. De totale omvang van de chip is 194mm².

Centaur was eerder onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de VIA Nano. Daarop zijn vervolgens de processors van het Chinese Zhaoxin gebaseerd, een joint venture van VIA.