Chinese fabrikant Zhaoxin maakt x86-64-processors met acht cores beschikbaar

De chipfabrikant Zhaoxin heeft in thuisland China zijn high-end processors in de KaiXian KX-6000-serie voor systeembouwers beschikbaar gemaakt. Het gaat om x86-64-processors met acht LuJiaZui-cores.

Zhaoxin heeft de KX-U6780A en de KX-U6880A voor systeembouwers uitgebracht, bericht AnandTech op basis van een Chinese video van de pc-fabrikant Xinyingjie. Uit het CPU-Z-screenshot in die video is te zien dat de KX-U6780A acht LuJiaZui-cores op 2,7GHz heeft. De processor heeft een tdp van 70W en is door TSMC op 16nm geproduceerd. De processor heeft 8MB L2-cache, geen L3-cache, een dualchannel ddr4-3200-controller en een geintegreerde gpu met ondersteuning voor 11.1.

Xinyingjie laat de processor in een bga-package plaatsnemen op een C1888-moederbord met onder andere een pci-e 3.0 x16-sleuf, twee so-dimm-sleuven en een m2-interface voor ssd's. Zhaoxin presenteerde de KX-6000-serie vorig jaar, met de claim dat processors net zo krachtig zijn als een Core i5-7400, een Intel-desktopquadcore van de zevende generatie oftewel Kaby Lake. De release is vooralsnog beperkt tot China. Wat de processors en de systemen van Xinyingjie kosten is niet bekend.