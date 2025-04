Tesla schikt in rechtszaak rond fatale Autopilot-crash

Tesla heeft besloten om een schikking te treffen in een rechtszaak rond een auto-ongeluk met Autopilot waarbij in 2018 een Apple-ingenieur om het leven kwam. Het is niet bekend hoeveel Tesla betaalt als onderdeel van de schikking.

Tesla zou deze week voor de rechtbank verschijnen om zich te verdedigen nadat het werd aangeklaagd door de familie van Wei Huang, de overleden ingenieur. Nu het een schikking heeft getroffen, zal dat niet gebeuren. Dat Tesla schikt in de zaak, blijkt uit rechtbankdocumenten die onlangs openbaar zijn gemaakt.

De voorwaarden van de schikking en het bedrag dat Tesla betaalt, zijn niet bekend. Volgens de rechtbankdocumenten blijkt dat beide partijen hebben ingestemd met de schikking. Tesla heeft verzocht om het bedrag vertrouwelijk te houden. De schikking moet nu nog worden goedgekeurd door een rechter.

Huang overleed in maart 2018 toen hij tegen een vangrail botste met zijn Tesla Model X. Na de crash werd vastgesteld dat hij Autopilot gebruikte toen het ongeluk plaatsvond. Tesla was in de rechtbank van plan om te argumenteren dat Huang Autopilot had misbruikt, doordat hij op het moment van de crash aan het gamen was op zijn telefoon. Volgens Huangs familie liet hij games passief draaien op zijn telefoon tijdens het rijden, maar speelde hij niet actief.