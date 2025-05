Vermeende specificaties Colorful RTX 4060 Ti met 8GB geheugen verschijnen online

Er zijn specificaties van een aangepaste GeForce RTX 4060 Ti-desktopvideokaart van Colorful online verschenen. De gpu zou een boostclock van 2580MHz krijgen. Nvidia zou de kaart daarnaast van 8GB geheugen voorzien.

De specificaties van de onaangekondigde Colorful iGame RTX 4060 Ti Ultra W werden door T4C Fantasy gedeeld. Deze Twitter-gebruiker beheert de gpu-database van TechPowerUp en deelde in het verleden meermaals correcte informatie over onuitgebrachte gpu's. De baseclock van de Colorful RTX 4060 Ti zou daarnaast 2535MHz bedragen. In een andere tweet bevestigt de leaker dat de RTX 4060 Ti 8GB geheugen krijgt, net al de RTX 3060 Ti. Het is onbekend of het GDDR6- of GDDR6X-geheugen betreft.

Er gaan al langer geruchten rond over de RTX 4060 Ti. De videokaart krijgt naar verwachting een AD106-gpu met 4352 CUDA-cores en een geheugenbus van 128bit, schrijft VideoCardz. Daarmee zou de videokaart een geheugenbandbreedte van 288GB/s halen, waar dat bij de RTX 3060 Ti op 448GB/s lag. Volgens VideoCardz krijgt de gpu daarnaast een PCIe 4.0-x8-interface. De videokaart wordt mogelijk in mei aangekondigd, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd.