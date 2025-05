Samsung ontwikkelt eerste GDDR7-chips, noemt bandbreedtes tot 32Gbit/s per pin

Samsung kondigt zijn eerste generatie GDDR7-geheugen aan. Deze eerste geheugenmodules halen volgens Samsung bandbreedtes tot 32Gbit/s per pin, 33 procent meer dan de snelste GDDR6-chips op de markt. De chips komen in 2024 uit.

Samsung kondigde woensdag aan dat de ontwikkeling van zijn eerste generatie GDDR7-modules is afgerond. De modules van Samsung hebben ieder een capaciteit van 16 gigabit, wat neerkomt op 2GB. Daarbij deelt Samsung de bandbreedte van 32Gbit/s per pin, waar de snelste GDDR6-chips bandbreedtes van 24Gbit/s bieden. Op een 256bit-geheugenbus zou GDDR7 een bandbreedte van 1024GB/s kunnen halen. Op een gpu met 384bit-bus loopt de theoretische bandbreedte van GDDR7 op tot ruim 1536GB/s.

Bron: Samsung

De snelheidswinst van GDDR7 ten opzichte van GDDR6 komt volgens Samsung onder meer door het gebruik van pam 3-signaling. Dat is in tegenstelling tot het gebruik van pam 2-codering in GDDR6 of pam 4 in GDDR6X. Met pam3 worden drie spanningsniveaus gebruikt voor de transmissie van het signaal. Daardoor is het mogelijk om meer bits te verzenden per klokcyclus zonder dat de kloksnelheid daarvoor verhoogd moet worden.

De fabrikant zegt ook dat het GDDR7-geheugen 'tot 20 procent efficiënter' is dan voorgaande generaties, maar gaat daar verder niet concreet op in. Samsung zegt wel dat het een GDDR7-versie uitbrengt met een extra lage spanning. Die versie wordt vooral bedoeld voor apparaten als laptops. Verder gaat Samsung epoxy gebruiken voor het packagingmateriaal van GDDR7. Dat epoxymateriaal heeft een relatief hoge thermische geleiding en moet daarom zorgen voor een thermische weerstand die '70 procent lager ligt' in vergelijking met GDDR6. Dat moet het makkelijker maken om de chips te koelen.

Er wordt al langer gewerkt aan GDDR7-geheugen. Micron zei eerder dat het in de eerste helft van 2024 zijn eerste GDDR7-chips op de markt wil brengen. Cadence, een bedrijf dat software en hardware maakt voor het ontwerpen van chips, kondigde eerder al verification solutions voor GDDR7-geheugen aan.

Volgens eerdere geruchten maken onder meer Nvidia's GeForce RTX 50-serie en AMD's Radeon RX 8000-gpu's gebruik van GDDR7-geheugen. Dat is echter nog niet bevestigd. Van beide series is bovendien nog geen releasedatum bekend, hoewel een Nvidia-roadmap eerder vermeldde dat de opvolger van Nvidia's huidige Lovelace-gpu-architectuur in 2025 uitkomt.