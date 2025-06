Eerste in Nederland geboren astronaut Lodewijk van den Berg is overleden

Lodewijk van den Berg, de eerste in Nederland geboren astronaut, is op 90-jarige leeftijd overleden. Van den Berg vloog in 1985 met de Space Shuttle Challenger naar de ruimte, een half jaar vóór Wubbo Ockels. Hij liet hij zich voor zijn vlucht naturaliseren tot Amerikaan.

Van den Berg overleed op 90-jarige leeftijd. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Van den Berg maakte in 1985 zijn eerste en enige ruimtevlucht, STS-51B. Die duurde een week; de astronaut cirkelde rond de aarde van 29 april tot 6 mei. Hij deed dat aan boord van de Space Shuttle Challenger, die in januari het jaar daarop explodeerde tijdens de lancering. Van den Berg deed mee aan de eerste operationele vlucht van Spacelab, het Europese ruimtevaartlaboratorium dat in de laadruimte van de Space Shuttle lag. Hij deed daar met name onderzoek naar de werking en groei van kristallen in microzwaartekracht, iets waar hij eerder zijn PhD in haalde.

Van den Berg werd in 1985 de eerste ruimtevaarder die in Nederland werd geboren. Hij werd in 1932 geboren in het Zeeuwse Sluiskil. In 1961 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij aan de Universiteit van Delaware studeerde. Vanwege zijn werk aan röntgenstraling moest hij zich laten naturaliseren tot Amerikaan. Dat deed hij in 1975. Daarmee werd Van den Berg weliswaar de eerste in Nederland geboren astronaut, maar de eer voor eerste Nederlander in de ruimte kwam Wubbo Ockels toe. Die vloog op 30 oktober met de Challenger mee op STS-61A.