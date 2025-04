Igor's LAB: niet alle 4070-kaarten krijgen omstreden 12Vhpwr-stekker

De aankomende GeForce RTX 4070-kaart wordt niet altijd geleverd met de controversiële 12Vhpwr-connector. De minder krachtige modellen met een tdp van 200W krijgen een normale 8-pinsconnector, schrijft Igor's LAB.

Bronnen zeggen tegen Igor's LAB dat de aankomende GeForce RTX 4070-kaarten twee verschillende connectoren krijgt. Er komen twee versies van de kaart, afhankelijk van de thermaldesignpower- of tdp-output van de kaart. Vanuit de fabriek overgeklokte en daarmee vaak wat duurdere modellen krijgen een tdp van 225W, terwijl dat slechts 200W is voor de basismodellen die voor de adviesprijs te koop zullen zijn. De 225W-kaarten krijgen een 16-pins-12Vhpwr-stekker, maar de 200W-kaarten mogen van Nvidia ook met normale 8-pinsstekker worden uitgerust.

De 12Vhpwr-connector is omstreden. Die aansluiting is nodig op recente, krachtige videokaarten die een hoog stroomverbruik hebben, maar de connector is gevoelig voor hitteproblemen wanneer die slecht contact maakt, bijvoorbeeld bij een verkeerde aansluiting. Zo kwamen er verhalen naar buiten over gebruikers waarbij de stekkers smolten en schade aan videokaarten konden veroorzaken. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de connector. De problemen ontstaan overigens niet bij alle aansluitingen; Igor's LAB ontdekte eerder dat Nvidia die connector door twee fabrikanten liet maken, maar slechts één daarvan veroorzaakte problemen. De 12Vhpwr-stekker is geschikt voor vermogens tot 350W per stekker, terwijl een 8-pinsstekker gespecificeerd is voor maximaal 150W.

De 12Vhpwr-stekker wordt gebruikt bij alle RTX 4000-kaarten die tot nu toe zijn uitgebracht, inclusief de RTX 4070 Ti. De verwachting was al dat minder krachtige kaarten het in de toekomst met een conventionele stekker van acht pinnen konden doen. Nvidia heeft de ontwikkeling nog niet bevestigd, maar Igor's LAB beroept zich op bronnen bij fabrikanten van kaarten.