Xbox.com laat gebruikers sommige games openen in Nvidia GeForce NOW

Xbox heeft een nieuwe stap gezet in de samenwerking met Nvidia's GeForce NOW. Via de gamespagina van Xbox.com kunnen gebruikers een aantal games voortaan openen in de dienst van Nvidia.

De optie is alleen beschikbaar voor ondersteunde games. Wie een van die spellen gekocht heeft via Steam en een account heeft op de streamingdienst van Nvidia, kan de game in de cloud openen, zegt Xbox in een faq. Dat kan dus ook door op Xbox.com de optie voor GeForce NOW aan te klikken, merkte Neowin op.

Microsoft en Nvidia begonnen de samenwerking tussen Xbox en GeForce NOW begin 2023. Destijds werd aangekondigd dat alle Xbox-games die voor de pc uitkomen, ook beschikbaar worden voor de streamingdienst van Nvidia.