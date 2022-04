Voor de zomer reviewden we de nieuwe iMac 24". Apple greep de introductie van de M1-chip in zijn iMacs aan als gelegenheid voor een compleet redesign. Hoewel er ook nadelen zijn, leek Apple een nieuwe benchmark te zetten voor all-in-one-pc's. Welk antwoord hebben fabrikanten van Windows-pc's daarop? Wij testten vier moderne all-in-ones van Acer, ASUS, Dell en MSI.

We nemen de 2021-iMac 24" waar mogelijk mee ter vergelijking in deze review, maar erkennen dat lang niet alle kopers die vergelijking serieus zullen maken. We vinden het te ver gaan om de iMac in een vacuüm te reviewen en te doen alsof er geen Windows-alternatieven bestaan, zoals sommigen in de reacties onder onze iMac-review suggereren. Feit is wel dat de platformeigenschappen van macOS en Apples ecosysteem in bredere zin voor sommige iMac-kopers zwaarder wegen dan overige voor- en nadelen. Je kunt zelfs stellen dat Apples overstap naar Arm de iMac meer dan voorheen vervreemdt van zijn op Windows gebaseerde soortgenoten.

Toch lijkt de komst van de nieuwe iMac ook de concurrentie wakker te hebben geschud, want de ene na de andere fabrikant kwam deze zomer met nieuwe aio's op de proppen. Een opvallende gelijkenis tussen alle vier de all-in-ones die we voor deze round-up hebben verzameld, is dat ze gebruikmaken van een mobiele cpu. Voorheen werden vaak energiezuinige desktopvarianten gebruikt, zoals de Intel-modellen eindigend op een T. Waarschijnlijk is de reden voor de overstap tweeledig. Laptopchips lenen zich beter voor het steeds dunner maken van all-in-ones. Daarnaast zal het vastlopen van Intels desktopserie op het 14nm-proces niet hebben geholpen. Overigens druppelt het succes van AMD ook in deze markt langzaam door; de aio die ASUS instuurde, maakt gebruik van een Ryzen-cpu, tot voor kort zeer ongebruikelijk in deze formfactor.

Op de volgende pagina's bekijken we de vier all-in-one-pc's van dichbij. Verderop in dit artikel vind je uitgebreide benchmarkresultaten, inclusief een duurtest met zware cpu-belasting, schermmetingen en metingen van het energiegebruik en de geluidsproductie van alle systemen.