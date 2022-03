'Sociale DJ-netwerk' Turntable keert in twee vormen tegelijk terug

Sociale dj-netwerk Turntable.fm komt weer terug. De dienst, waarop gebruikers om beurten kunnen bijdragen aan een afspeellijst die men luistert samen met anderen in een virtuele ruimte, wordt zelfs door twee verschillende partijen tegelijk opnieuw opgezet.

Het gaat om Turntable.fm, met dezelfde naam als het origineel dat in 2013 op zwart ging, en gewoon Turntable, dat gevestigd is op de domeinnaam Turntable.org. De fm-variant is mede opgericht door Billy Chasen, die ook achter het origineel zat. De .org-variant wordt mede opgezet door Joseph Perla, die ook achter het origineel zat.

De fm-variant is schijnbaar online, maar geeft verder weinig teken van leven. De website vraagt om een wachtwoord en stelt dat als een geïnteresseerde een goed nummer suggereert om te gebruiken bij de dienst, hij binnen kan komen. Ook het Twitteraccount van de dienst geeft geen aanvullende informatie over beschikbaarheid, platforms en dergelijke.

De .org-variant pakt dat anders aan. Die heeft een website, waar uiteengezet wordt dat deze dienst allereerst inzet op een goede mobiele variant en dat mp3's uploaden mogelijk wordt. Daarnaast is er sprake van crowdfunding; de teller daarvoor staat momenteel op 623.000 dollar. Het oorspronkelijke financieringsdoel was een half miljoen dollar. Verder laat de dienst via Twitter weten dat men zich kan inschrijven voor een bètatest die in april van start gaat. Investeerders krijgen hierbij voorrang en korting op de toekomstige abonnementen voor de dienst.

Turntable.fm ging oorspronkelijk in 2013 op zwart wegens gebrek aan geld. De uitbaters stelden destijds dat 'de kosten van een muziekdienst draaien te hoog zijn en voor ons niet bij te benen zijn met kostenbesparingen en aanmunting'.