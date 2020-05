Plex laat meerdere gebruikers films of series synchroon kijken

Plex heeft de bèta-versie van de Watch Together-functie uitgebracht, waarbij meerdere gebruikers synchroon een film of serie kunnen kijken. Met Watch Together kan een gebruiker bijvoorbeeld een film of serie pauzeren en wordt deze bij de andere gebruikers ook gepauzeerd.

Met Watch Together kunnen gebruikers andere gebruikers in Plex uitnodigen om samen een film of serie te kijken, zo schrijft Plex. Het afspelen van een film of serie wordt daarbij gesynchroniseerd tussen de gebruikers. Op die manier kunnen familieleden of vrienden via bijvoorbeeld een videobeldienst met elkaar contact houden en samen een film of serie kijken. Voorheen moesten mensen hiervoor aftellen om tegelijkertijd op afspelen te kunnen drukken. Een ander voordeel van de nieuwe functie is dat wanneer iemand iets pauzeert om bijvoorbeeld een vraag te stellen, het bij de andere gebruikers ook wordt gepauzeerd.

De functie is nu beschikbaar op de iOS-, tvOS- en Android-versies van Plex, evenals op FireTV, Nvidia Shield en Roku. Ondersteuning voor andere platforms zoals de browser volgt 'binnenkort'. De functie werkt zowel met de on-demand-series van Plex, als met de content van de gebruikersbibliotheek. Plex benadrukt wel dat het een experimentele functie is en dat er nog verbeteringen nodig zijn. Tegelijkertijd vraagt de dienst gebruikers ook om feedback. Zo wil Plex weten of gebruikers bijvoorbeeld een chatfunctie of banrechten willen om 'vervelende' medekijkers te kunnen verwijderen uit de groep.