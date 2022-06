Plex introduceert muziekspeler PlexAmp voor desktop en mobiel

Plex heeft twee nieuwe applicaties geïntroduceerd: PlexAmp en Plex Dash. Met PlexAmp herintroduceert Plex in feite een eerder onder die naam aangekondigde muziekspeler, maar met meer functies en nu ook voor mobiel. PlexPass is voortaan vereist.

Plex heeft naar eigen zeggen twee jaar gewerkt aan versie 3 van PlexAmp. Die muziekspeler introduceerde het bedrijf in het verleden voor Windows, macOS en Linux, als onderdeel van zijn Plex Labs-'proeftuin', maar de nieuwe versie is op React Native in plaats van React gemaakt. Met een enkele codebase zijn nu versies voor Android, iOS, macOS, Windows en Linux ontwikkeld. Wel is nu een PlexPass-abonnement vereist. Deze kost 5 euro per maand of 40 euro per jaar.

De basis van de speler is de Treble-engine en PlexAmp maakt gebruik van de Opus-codec. De applicatie biedt onder andere gapless weergave, fadingopties en pre-caching. Ook is er ondersteuning voor effect-plug-ins voor gesproken audio, zoals het boosten van stemmen en compressie bij stiltes. Verder zijn er functies zoals Mix Builder voor het creëren van afspeellijsten rond bijvoorbeeld bands en zijn niet alleen albums maar hele radiostations te downloaden.

In aanvulling op PlexAmp is er de mobiele app Plex Dash. Deze app voor Android en iOS is een beheertool die toont wat een Plex Media Server aan het doen is met cards van de weergaven, real-time statistieken en een live serverlogviewer. Ook voor deze app is een PlexPass-abonnement vereist.