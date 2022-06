"Apple gaat temperatuur MacBook-accu's meten om levensduur te kunnen verbeteren"

Apple werkt aan de functie Battery Health Management voor macOS Catalina en hiermee wil het bedrijf de levensduur van accu's van MacBook-laptops verlengen. Onder andere analyseert de tool de temperatuur van de accu en de laadpatronen.

Battery Health Management is onderdeel van de developer preview van macOS Catalina 10.15.5 en deze update moet op termijn naar alle gebruikers van Catalina komen. De functie om de gezondheid van de accu te verbeteren is echter alleen voor MacBooks met een Thunderbolt 3-poort, schrijft Six Colors.

De beheertool maakt dat de accu niet altijd meer volledig wordt opgeladen. De functie is standaard geactiveerd maar Apple zou de wijziging duidelijk communiceren en de gebruiker krijgt de mogelijkheid deze uit te schakelen bij het Energy Saver-onderdeel van de systeeminstellingen.

Volgens Apple is Battery Health Management bedoeld om de mate van chemische achteruitgang van de accu van MacBooks te verminderen. Voor de analyse meet de functie de temperatuur en patronen wat betreft laden en ontladen, om zo bijvoorbeeld te bepalen of een gebruiker zijn laptop veelvuldig kort aan de lader hangt of continu met de voeding heeft verbonden.

De functie doet denken aan de 'Batterijconditie' van iPhones, waarmee gebruikers inzichtelijk krijgen welk percentage van de accucapaciteit nog over is ten opzichte van toen de accu voor het eerst in gebruik genomen werd. Ook maakt die functie bij iOS duidelijk of een energiebeheerfunctie is toegepast, oftewel of de prestaties verlaagd zijn. Apple doet dit om te voorkomen dat pieken in de stroomvraag ervoor zorgen dat de accu te veel wordt belast. Apple kreeg hier veel kritiek op omdat het bedrijf het doorvoeren van de functie niet gecommuniceerd had.