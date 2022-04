Gerucht: Apple werkt aan nieuwe 5nm-gpu voor iMac met ARM-soc

Apple werkt naar verluidt aan een gpu met de codenaam Lifuka, die in de tweede helft van volgend jaar terecht zou komen in een iMac. De gpu zou net als de komende Apple-socs op 5nm worden gemaakt.

De krant China Times claimt dat Apple zijn iMacs gaat voorzien van een zelf ontwikkelde gpu. Dat Apple ARM-socs gaat gebruiken in zijn iMacs was al bekend, maar volgens het nieuwe gerucht komt er ook een gpu die speciaal voor iMacs wordt ontwikkeld. Of het gaat om een losse grafische chip of om een variant van de geïntegreerde gpu die al op Apple-socs zit, is niet duidelijk.

Door een losse chip te maken zou Apple verschillende gpu's kunnen aanbieden in iMacs, net zoals het bedrijf dat nu doet met AMD-videokaarten. Kopers kunnen daarbij voor verschillende opties kiezen. Volgens bronnen van de Chinese krant verloopt de ontwikkeling van de gpu soepel en staat die intern bekend onder de codenaam Lifuka. Apple zou de gpu op 5nm laten fabriceren door TSMC.

Ook zegt China Times dat Apple dit jaar een 12"-MacBook uitbrengt met een A14X-soc. Die laptop zou minder dan een kilogram wegen en een accuduur van vijftien tot twintig uur hebben. Het zou Apples eerste Mac met ARM-soc zijn. De A14X-soc is een krachtigere variant van de A14-soc, die in de komende generatie iPhones wordt verwacht. Apple gaat de A14X vermoedelijk ook gebruiken in toekomstige iPads.

De berichtgeving over de 12"-MacBook wijkt af van wat de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder voorspelde. Hij zei dat Apple eind dit jaar of begin volgend jaar een MacBook Pro 13,3" uitbrengt met ARM-soc.

Apple maakte in juni bekend af te stappen van de Intel x86-architectuur en over te stappen op eigen ARM-chips voor al zijn hardware. Die transitie begint eind dit jaar en zal twee jaar duren. Apple bevestigde dat er eind dit jaar een Mac met ARM-chip uitkomt, zonder verdere details te geven. Vermoedelijk is dat de MacBook waar in de geruchten over wordt gesproken.