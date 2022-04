'Ubisoft hernoemt Gods & Monsters naar Immortals: Fenyx Rising'

Ubisoft verandert de naam van zijn komende game Gods & Monsters naar verluidt in Immortals: Fenyx Rising. Die nieuwe naam is te zien bij een Taiwanees agentschap dat leeftijdclassificaties geeft aan games.

Bij de Taiwan Digital Game Rating Committee heeft Ubisoft de titel ingediend voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Dat werd opgemerkt door Gematsu. De naam Immortals: Fenyx Rising is niet eerder gebruikt door Ubisoft, maar het hoofdpersonage van de in 2019 aangekondigde game Gods & Monsters heet Fenyx. Daardoor lijkt het te gaan om een nieuwe naam voor dat spel. Analist Daniel Ahmad, die goede bronnen heeft in de gameindustrie, bevestigt dat dit klopt. Ook heeft Ubisoft eerder aangegeven dat de game een nieuwe naam zou krijgen.

Ubisoft heeft na de aankondiging op de E3 van 2019 geen nieuwe details gegeven over het spel. Destijds toonde de uitgever een teaser van de game waarin spelers als het personage Fenyx goden moeten helpen om monsters te verslaan. In juni dit jaar was een vroege build van de game door een fout speelbaar bij Google Stadia. De game zal ook op dat platform uitkomen. Volgens geruchten wil Ubisoft in september meer bekendmaken over het spel.