Lenovo voorziet Yoga 9i-laptops van leer en touchpad met haptische feedback

Lenovo introduceert high-end laptops in de Yoga 9i-serie. Er komen 14"-versies als laptop en convertible en een 15,6"-convertible. De 14"-varianten krijgen optioneel een cover van echt leer. Alle modellen krijgen een touchpad met haptische feedback.

Lenovo voorziet de Yoga Slim 9i-laptop en de Yoga 9i-convertible van Intel Tiger Lake-processors met geïntegreerde Xe-gpu. Intel kondigt die cpu's dinsdag officieel aan, Lenovo maakt nog niet bekend welke cpu's er precies in zitten. In de grotere 15,6"-versie van de Yoga 9i-covertible gebruikt Lenovo Intel Comet Lake-H-processors, tot aan de Core i9-HK-modellen. Ook zit er een GTX 1650 Ti Max-Q in de grote uitvoering.

Lenovo Yoga Slim 9i-laptop

De 14"-modellen van de laptop en de convertible zijn verkrijgbaar met een afwerking van echt leer. Bij die varianten is de bovenkant van de laptop voorzien van een laag leer. Ook zijn de Yoga's verkrijgbaar in een volledig metalen uitvoering.

Het gedeelte waar gebruikers hun handpalmen op laten leunen tijdens het gebruik, is gemaakt van glas. De touchpad die in het midden zit klikt niet fysiek in, maar kan haptische feedback geven. Apple past dat al jaren toe bij zijn MacBooks. Lenovo noemt het een Smart Sensor Touchpad. Verder voorziet Lenovo de laptops van een ultrasone vingerafdrukscanner.

Lenovo Yoga 9i-convertible 14"

De Lenovo Yoga Slim 9i-laptop is 13,9mm dun en weegt 1,26kg. Het 14"-touchscreen heeft maximaal een 4k-resolutie en DisplayHDR 400-certificatie. Het scherm kan 90 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en heeft een maximale helderheid van 500cd/m². Ook komen er versies met full-hd-scherm. De dunne laptop komt vanaf november uit voor een prijs vanaf 1899 euro.

Ook de Yoga 9i-convertible heeft een 4k-scherm met dezelfde eigenschappen. De 2-in-1 is met 1,37kg iets zwaarder. De 15,6"-uitvoering van de convertible weegt 2kg. Beide versies komen vanaf oktober uit, de 14"-variant met leer kost vanaf 1799 euro en de metalen 15,6"-versie heeft een vanafprijs van 1999 euro.

Lenovo Yoga 9i-convertible 15,6"