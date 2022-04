Lenovo introduceert Android-tablet met 11,5"-oledscherm voor 699 euro

Lenovo introduceert de Tab P11 Pro, een Android-tablet met een 11,5"-oledscherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. De tablet heeft dunne randen en is voorzien van een 8600mAh-accu. Eind dit jaar komt de tablet uit.

De Tab P11 Pro is de eerste tablet met oledscherm van Lenovo en de hoogst gepositioneerde tablet in het aanbod van de fabrikant. Lenovo gebruikt de Snapdragon 730G-soc die Qualcomm vorig jaar heeft aangekondigd. Dezelfde midrange-soc zit ook in Googles Pixel 4a-smartphone. De chip wordt op 8nm gemaakt en heeft acht cores: twee krachtige en zes zuinige. In de tablet zitten 6GB ram en 128GB ufs-flashopslag.

Het ontwerp van de 5,8mm dikke aluminiumbehuizing heeft dunne randen met afgeronde hoeken. Er zijn vier luidsprekers in de tablet verwerkt en aan de voorkant zit een camera met gezichtsherkenning om het apparaat te ontgrendelen. Het gewicht is 458 gram en de 8600mAh-accu gaat volgens de fabrikant tot vijftien uur mee bij het bekijken van films.

Optioneel zijn een stylus en toetsenbordhoes beschikbaar. De toetsen van dat accessoire hebben 1,3mm travel. Ook zit er een touchpad in de hoes. Als gebruikers de tablet in de hoes stoppen, verandert de interface, zodat er verschillende vensters tegelijk op het scherm gebruikt kunnen worden. De Tab P11 Pro moet rond de feestdagen in Europa in de winkels liggen, voor een adviesprijs van 699 euro.