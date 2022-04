Titel Immortals: Fenyx Rising Platform Windows, PS4, Xbox One, Switch, Stadia Ontwikkelaar Ubisoft Montreal Uitgever Ubisoft Releasedatum 3 december 2020

Er is het afgelopen jaar veel veranderd, stellen de makers van Immortals: Fenyx Rising. Dat geldt voor de echte wereld, maar zeker ook voor de wereld die je krijgt voorgeschoteld in deze game, die een jaar geleden werd aangekondigd als Gods & Monsters. De release stond oorspronkelijk voor begin dit jaar op de agenda, maar een klein virusje gooide roet in het eten. Bovendien kregen de makers de geest en verzonnen ze allerlei extra's voor de game. Dat zorgde voor wat uitstel, en bovendien heeft de game inmiddels een nieuwe titel. Die nieuwe naam lekte al uit via een Taiwanese site en werd prompt door Ubisoft bevestigd. Gods & Monsters ligt straks in de winkel als Immortals: Fenyx Rising. Via Parsec hebben we - keurig op afstand - de eerste stappen in de wereld van Fenyx gezet.

Tijdens de speelsessie werden we ergens halverwege de game in de spelwereld gedropt, als hoofdrolspeler Fenyx al behoorlijk op krachten is. De wapens die ze kan verzamelen, had ze wel zo'n beetje, al viel er nog het nodige op te waarderen. Dat laatste zat er tijdens onze speelsessie echter niet in: dat deel van het spel was afgegrendeld.

Griekse mythologie

Immortals: Fenyx Rising is een game van Ubisoft. Hij wordt ontwikkeld door het team achter Assassin's Creed Odyssey, dat in 2018 verscheen. Toen die klus was geklaard, kreeg het team de kans iets geheel nieuws te maken, een game die zich ook afspeelt in een mythologische wereld, maar dan met een heel ander uiterlijk, andere personages en ook andere gameplay. De nieuwe game draait om de Griekse mythologie, dus je zult veel bekende namen voorbij zien komen, waaronder die van Odysseus, die zijn boog aan Fenyx heeft geleend. Verder zijn er echter vooral veel verschillen met Assassin's Creed Odyssey.