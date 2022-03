Uber-chauffeurs mogen in Brussel geen bestellingen meer aannemen via smartphone

Uber-chauffeurs mogen geen ritten meer aanvaarden via hun smartphone. De Brusselse overheid heeft dit maandag verboden. Daarnaast moet een contract voor een Uber-rit in Brussel minimaal drie uur van tevoren worden afgesloten.

De Brusselse overheid stelt dat Uber onder de regelgeving voor verhuurders van auto's met chauffeur valt, schrijft Belgisch dagblad La Libre Belgique. Dergelijke bedrijven mogen geen bestellingen aannemen via 'geolokalisatie op een smartphone'. Dat is wat Uber in de praktijk doet. Ook moet een huurovereenkomst van een voertuig met chauffeur minstens drie uur voor aanvang van de rit worden afgesloten, wat bij Uber geen vereiste is.

De overheid zegt dat het zich niet specifiek richt tegen Uber, maar 'ziet er wel op toe dat de relevante verordeningen worden nageleefd, schrijft ook het Belgische RTBF. Chauffeurs die de regels niet naleven, krijgen bij een controle in eerste instantie een waarschuwing wanneer zij de regels niet naleven. Bij herhaaldelijke overtredingen riskeren Uber-chauffeurs maatregelen.

Onder de mogelijke sancties voor chauffeurs vallen een inbeslagname van hun wagen, strafrechtelijke vervolging, of een tijdelijke schorsing of permanente intrekking van hun vergunning om als chauffeur te werken. Een vertegenwoordiger van Uber in België noemt het 'onbegrijpelijk dat er maatregelen worden genomen tegen 2000 chauffeurs'. De regelgeving zou daarnaast nog onderzocht worden door het Grondwettelijk Hof, meldt de vertegenwoordiger.