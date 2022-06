Uber moet vanaf vrijdagavond grotendeels stoppen in Brussel na uitspraak rechter

Het Brusselse Hof van Beroep heeft geoordeeld dat Uber-chauffeurs met alleen een VVB-vergunning vanaf vrijdagavond geen klanten meer mogen vervoeren in Brussel. Volgens Uber gaat dat om 95 procent van zijn chauffeurs in de Belgische hoofdstad.

Het Brusselse Hof van Beroep deed deze uitspraak op woensdag, melden Belgische media zoals De Tijd. Het hof oordeelde dat een oude uitspraak tegen taxiplatform 'UberPop' nu ook nog geldt voor de Amerikaanse vervoersdienst.

Taxiorganisaties klaagden Uber in 2014 aan, omdat ze het oneerlijk vonden dat Uber-chauffeurs hun diensten mochten aanbieden zonder taxilicentie. De rechtbank gaf de taxiorganisaties destijds gelijk, waarna Uber zijn platform in Brussel hervormde naar 'UberX'. Het bedrijf zag zichzelf daarna als een limousineservice, waardoor Brusselse Uber-chauffeurs een zogeheten VVB-vergunning moesten hebben.

Het Brusselse Hof van Beroep oordeelde vandaag echter dat de uitspraak tegen UberPop ook geldt voor chauffeurs met een dergelijke VVB-licentie. Daarom mogen alleen nog Uber-chauffeurs die na 1 januari 2020 een taxivergunning hebben aangevraagd actief blijven in Brussel, schrijft De Standaard. De dienst heeft 2000 chauffeurs in de Belgische hoofdstad, en volgens Uber beschikt ongeveer 5 procent daarvan over een dergelijke taxivergunning.

De uitspraak is vanaf vrijdagavond 26 november om 18.00 uur van kracht. Vanaf dat moment riskeert Uber boetes als ze toch ritten aanbieden met VVB-chauffeurs. De Brusselse overheid oordeelde eerder dit jaar ook al dat Uber-chauffeurs in Brussel geen bestellingen meer mogen accepteren via hun smartphone.

Uber reageert tegenover Belgische media dat de uitspraak is gebaseerd op 'verouderde regelgeving die dateert van voor de komst van smartphones'. Het bedrijf stelt daarbij dat de Belgische overheid 'al zeven jaar belooft om deze te hervormen'. De vervoersdienst geeft ook aan bezorgd te zijn, omdat veel van zijn Brusselse chauffeurs vanaf vrijdag 'de mogelijkheid verliezen om inkomsten te genereren'. Volgens De Standaard hebben Brusselse Uber-chauffeurs inmiddels protestacties aangekondigd.