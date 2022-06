Gerucht: OnePlus 10 Pro krijgt Snapdragon 8 Gen1-chip en qhd-scherm op 120Hz

Er zijn mogelijke specificaties van de komende OnePlus 10 Pro-smartphone verschenen. De telefoon zou een Snapdragon 8 Gen1-chip van Qualcomm krijgen. De OnePlus 10 Pro moet daarnaast over een scherm met qhd+-resolutie beschikken.

91mobiles schrijft dat het 6,7"-display van de OnePlus 10 Pro een 120Hz-refreshrate krijgt, net als de huidige OnePlus 9 Pro. De website meldt geen paneeltype voor de komende telefoon, maar vermoedelijk betreft het wederom een amoledscherm. De telefoon krijgt verder 8GB of 12GB Lpddr5-geheugen, 128GB of 256GB aan UFS 3.1-opslag en een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid, claimt 91mobiles.

De Indiase website meldt ook dat de komende flagship van OnePlus beschikt over een Snapdragon 8 Gen1-soc van Qualcomm. Dat wordt de opvolger van de huidige Snapdragon 888-soc. Qualcomm bevestigde eerder deze week dat het de naamgeving van zijn Snapdragon-chips gaat versimpelen. Het bedrijf stapt over op productnamen een enkel cijfer en een generatie-aanduiding. De chipontwerper houdt op 1 december om 0.00 uur een Tech Summit-presentatie. Naar verwachting wordt de Snapdragon 8 Gen1 dan officieel onthuld.

Bekende leaker OnLeaks publiceerde eerder al renders van de OnePlus 10 Pro, die een groot camera-eiland met drie sensoren en een flitser toonden. De telefoon moet een primaire 48-megapixelcamera krijgen, die wordt bijgestaan door een ultragroothoeklens met 50-megapixelsensor en een telefotocamera met een resolutie van 8 megapixel. De selfiecamera krijgt een 32-megapixelresolutie en wordt verwerkt in een gat in het scherm. Verder zou de accucapaciteit 5000mAh bedragen. Er gingen eerder geruchten rond dat de OnePlus 10 Pro bedraad snelladen gaat ondersteunen op 125W.

Eerder deze maand ging ook het gerucht rond dat de OnePlus 10-serie als eerste beschikbaar komt in China. Dat zou rond januari of februari gebeuren. De telefoon zou enkele maanden later wereldwijd uitkomen, vermoedelijk in maart of april. Dit is nog niet officieel bevestigd, maar OnePlus-zusteronderneming OPPO hanteert eenzelfde releasestrategie voor zijn smartphones.

Eerder verschenen OnePlus 10 Pro-renders. Afbeeldingen door OnLeaks, via Zouton