Uniti onthult lichte elektrische driezitsstadsauto met 12kWh- of 24kWh-accu

Het Zweedse bedrijf Uniti heeft meer details bekendgemaakt over zijn via crowdfunding gefinancierde elektrische auto. Deze Uniti One komt volgend jaar uit in twee versies, met accucapaciteiten van 12 en 24kWh.

Het 12kWh-model van de Uniti One zou een bereik van 150km moeten halen, maar er is ook een optie voor een 24kWh-accu. Bij deze grotere accu loopt het bereik op naar ongeveer 300km. De versie met de 24kWh-accu kan volgens Uniti van 20 tot 80 procent worden geladen in zeventien minuten, mits er gebruik wordt gemaakt van een 50kW-lader; bij de 12kWh-versie neemt dit negen minuten in beslag. Bij 50kW-laders kan de auto na tien minuten laden weer 100km rijden. De accu's liggen onder de vloer, wat de auto een laag zwaartepunt geeft.

De Uniti One is een compacte stadsauto waarbij voorin alleen een stoel voor de chauffeur beschikbaar is. Achter hem zijn stoelen voor maximaal twee passagiers beschikbaar. Vervolgens blijft er nog 155 liter aan laadruimte over, al kan dat aanzienlijk worden uitgebreid door de achterste twee stoelen plat te leggen. De auto is 3,22m lang en 1,71m breed, inclusief buitenspiegels, en heeft volgens Uniti een kleine draaicirkel van zeven meter.

De chauffeur zit in het midden van de auto en heeft een digitaal dashboard voor zich waarbij het infotainmentsysteem op Android Auto draait. Ook andere voertuigfuncties zoals verlichting, verwarming en airconditioning worden via aanrakingsschermen geregeld, of via stembediening. Voor achteruitrijden, of de optie om de transmissie in neutraal of drive te zetten, zijn er drie aparte, fysieke knoppen op het dashboard.

Volgens Uniti haalt de auto een effici├źntie van 8kWh/100km doordat de Uniti One is ontwerpen vanuit de gedachte om gewicht te besparen, al licht het bedrijf dit verder niet toe. Het elektrisch aangedreven model heeft een elektrische motor die de achterwielen aandrijft, een vermogen van 68pk en een koppel van 85Nm. De topsnelheid bedraagt 120km/u en de sprint van 0 tot 100km/u gaat in 9,9 seconden.

De Uniti One wordt vanaf halverwege volgend jaar geleverd aan klanten in Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgen andere landen, al is niet bekend of de auto ook naar de Benelux komt. De One met de 12kWh-accu kost 17.767 euro, exclusief belastingen. De 24kWh-versie kost 20.567 euro en dan komt er nog 2800 euro bij om snelladen via gelijkstroom mogelijk te maken.