Microsoft verspreidt Windows 11-upgrade voor Windows 10-pc's vanaf 2022

Microsoft verspreidt de Windows 11-upgrade vanaf 2022 naar bestaande Windows 10-pc's. Deze upgrade wordt gefaseerd uitgebracht gedurende de eerste helft van het jaar. Eerder zei Microsoft nog dat deze uitrol eind 2021 zou beginnen.

Het officiële Windows-Twitteraccount schrijft sinds dit weekend naar meerdere gebruikers dat de upgrade van huidige Windows 10-pc's in 2022 begint en de eerste helft van het jaar in beslag zal nemen. Een concrete startdatum wordt in het bericht niet genoemd. Bestaande Windows 10-pc's kunnen waarschijnlijk voor die tijd al handmatig updaten.

Bij de aankondiging van Windows 11 afgelopen donderdag zei Microsoft nog dat de gratis upgrade eind dit jaar uitgebracht zou worden. In een blogpagina die donderdag is gepubliceerd, schrijft Microsoft dat de gratis upgrade 'vanaf de feestdagenperiode' uitgerold zal worden. Het bedrijf zegt nu dus op Twitter dat de upgrade van 'Windows 10-apparaten die momenteel in gebruik zijn' in de eerste helft van volgend jaar plaatsvindt, waarbij het waarschijnlijk om de automatische upgrade gaat.