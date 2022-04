Microsoft bevestigt Windows 11 in DMCA-verzoek

Microsoft Japan heeft een DMCA-verzoek ingediend om een artikel van Beebom offline te halen, nadat daar eerder deze week een buildversie van Windows 11 online verscheen. In het DMCA-verzoek bevestigt Microsoft het aankomende Windows 11 voor het eerst.

Vrijdag ontdekte Fossbytes dat Microsoft Japan een DMCA-verzoek heeft ingediend. In het verzoek schrijft Microsoft dat er een Windows 11 ISO-bestand via de pagina van Beebom wordt verspreid en dat dit onder het copyright van Microsoft valt. In het bericht staat dat het om een 'nog niet uitgebrachte versie van Windows 11' gaat. Dat is de eerste keer dat Microsoft reageert op het lek en Windows 11 bevestigt.

Microsoft heeft al wel een Windows-evenement aangekondigd, waar mogelijk een nieuwe versie van Windows zou worden aangekondigd. Deze week bleek door de gelekte buildversie dat het gaat om Windows 11.

Inmiddels is door het gelekte ISO-bestand al veel bekend geworden over het nieuwe besturingssysteem van Microsoft en hebben we deze versie uitgebreid kunnen bekijken. Dat wil niet zeggen dat de gelekte buildversie van Windows 11 ook de versie is die we uiteindelijk gaan zien bij release, maar geeft in grote lijnen wel een idee waar Microsoft heen wil met Windows.

Het Windows-evenement waar Windows 11 waarschijnlijk officieel wordt aangekondigd, is donderdag 24 juni en begint om 17.00 uur Nederlandse tijd.