EA gaat laten zien wat er in lootboxen zit voor je ze aanschaft

EA gaat de lootboxen voor FIFA Ultimate Team aanpassen. Voor consumenten een pakket kopen, kunnen ze zien wat er in de lootbox zit. Als de koper het pakket vervolgens niet wil, kan de transactie worden afgebroken.

De lootboxen waarmee nieuwe spelers voor de FIFA Ultimate Team-modus verkregen kunnen worden, ligt al lange tijd onder vuur. De lootboxen zijn volgens verschillende autoriteiten een vorm van gokken. Onder deze druk lijkt EA te hebben besloten om consumenten te laten zien wat er in een pakket zit als ze dat willen.

Bij de aankoop van een FIFA Ultimate Team-pakket is er nu een preview-knop te zien. Als de koper hier op klikt, wordt de animatie afgespeeld waarmee de lootbox geopend wordt en kan de inhoud worden bekeken. Op dat moment kan de consument kiezen om het pakket te nemen of de aankoop niet door te laten gaan.

Nu zou dit systeem ervoor kunnen zorgen dat FIFA-spelers net zo vaak kunnen proberen tot ze het pakket hebben met de voetbalspelers die ze aan hun team willen toevoegen, maar daar heeft EA iets op bedacht. Op het moment dat je besluit een pakket niet te kopen, wordt er een timer gestart. Deze timer moet eerst aflopen voor je een nieuw pakket kunt previewen. In het voorbeeld dat EA geeft, wordt een timer van ruim 20 uur getoond. Als het pakket alsnog wordt verkocht, vervalt de timer en verschijnt een nieuw pakket dat kan worden bekeken.

De lootboxen in FIFA liggen al lange tijd onder een vergrootglas en werden in België al geclassificeerd als gokken door de autoriteiten. Daardoor moest EA stoppen met de verkoop van FIFA Points, waarmee de lootboxen gekocht kunnen worden. Ook in Nederland oordeelde de rechtbank dat de lootboxen een gokspel zijn. EA ging hierop in hoger beroep.