YouTube gaat advertenties over politiek, alcohol en gokken weren uit 'masthead'

YouTube gaat advertenties van politici weren van de masthead, de meest prominente advertentieplek op de homepage. Ook mogen op die plek geen advertenties meer verschijnen die met gokken en alcohol te maken hebben.

Moederbedrijf Google heeft de advertentieregels voor YouTube aangepast. Daar staan nu meer restricties op voor de masthead van YouTube. Dat is de grote horizontale balk die bovenaan de homepage van de videowebsite staat. De masthead is een van de meest geziene advertentieposities die YouTube biedt, en daarmee ook de meest waardevolle. Google schrijft dat de restricties voor die positie strenger zijn dan voor andere advertentieplaatsen binnen het bedrijf. Adverteerders kunnen verboden ads daarom mogelijk wel kwijt op andere plekken binnen het Google-ecosysteem.

Onder de nieuwe regels mogen er geen advertenties voor politici of politieke campagnes verschijnen. Advertenties rondom specifieke politieke onderwerpen zijn onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan, maar dat bekijkt YouTube per keer. Eind vorig jaar werden na de Amerikaanse presidentsverkiezingen al advertentiecampagnes verboden die de masthead een dag lang reserveerden. De campagne van toenmalig president Trump nam op de verkiezingsdag de hele dag die positie in. Sindsdien mogen adverteerders alleen contextgericht adverteren in de masthead.

Naast politieke advertenties worden ook advertenties rondom gokken en alcohol verboden. In het geval van gokken gaat het om reclames voor casino's, zowel online als offline, maar ook sociale gokspelletjes. Bij alcoholreclames mogen zowel reclames over alcoholgebruik als van alcoholmerken niet meer worden getoond. In Amerika worden ook reclames voor medicijnen verboden.