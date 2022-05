Google Drive-bèta laat gebruikers zoekresultaten filteren

Google introduceert een bèta voor een verbeterde zoekfunctie voor Drive, met zogeheten 'zoekchips'. Daarmee kunnen gebruikers zoekresultaten verfijnen met specifieke kenmerken, waaronder het bestandtype en de bestandlocatie.

Google licht de functie uit in een blogpost. Met de 'zoekchips' kunnen gebruikers zoekresultaten onder andere filteren op het bestandtype en ook de locatie, zoals een gedeelde drive of een specifieke map. Het is ook mogelijk om te zoeken naar bestanden van specifieke mensen, of om te zoeken naar bestanden die binnen een bepaalde termijn voor het laatst zijn bewerkt. Gebruikers kunnen ook filteren op labels en taken die aan bestanden zijn gekoppeld. Het is mogelijk om verschillende filters te combineren.

De functie is momenteel alleen nog beschikbaar als bèta en komt beschikbaar voor alle Google Workspace-klanten, naast G Suite Basic- en Business-gebruikers. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen zich voor de bèta inschrijven. De feature is niet geheel nieuw; zoekchips zijn momenteel al beschikbaar in Gmail.