Amazon bevestigt plannen voor Matter-ondersteuning op Echo-apparaten

Amazon heeft zijn plannen bevestigd voor het ondersteunen van Matter op zijn Echo-apparaten. Het bedrijf gaat deze universele smarthomestandaard ondersteunen via wifi en het Thread-protocol. Ook verschillende Eero-routers krijgen ondersteuning voor Matter.

Amazon geeft in een korte blogpost de eerste details over de uitrol van Matter-ondersteuning, in aanloop naar de release van Matter in 2022. Het bedrijf bevestigt dat de vierde generatie Echo-speaker als eerste ondersteuning krijgt voor Matter via het Thread-protocol, samen met de Eero 6-, Eero Pro 6-, Eero Beacon- en Eero Pro-routers, die tegelijkertijd ondersteuning krijgen voor de standaard. Dat moet 'op tijd voor de release van de Matter-sdk' gebeuren. Matter-ondersteuning voor andere Echo-apparaten volgt later.

Het bedrijf bevestigde eerder al tegenover The Verge dat vrijwel alle Echo-apparaten ondersteuning voor Matter krijgen, met uitzondering van de eerste generatie Echo, Echo Dot en Echo Tap. Amazon maakt onderdeel van de Matter-alliantie en het is dan ook niet verrassend dat apparaten van de techgigant de standaard zullen ondersteunen.

De ontwikkeling is eind 2019 begonnen door bedrijven als Apple, Google, en ook Amazon. Het is bedoeld als een soort universele smarthomestandaard, die ervoor moet zorgen dat apparaten van verschillende bedrijven met elkaar kunnen samenwerken.

Inmiddels doen verschillende bedrijven en individuen mee met het project, waaronder ook Huawei, IKEA, NXP en Signify. De standaard heette aanvankelijk Project CHIP, kort voor Project Connected Home over IP, voordat deze werd hernoemd naar Matter. De definitieve Matter-specificatie stond in de planning voor deze herfst, maar is eerder dit jaar uitgesteld tot de eerste helft van 2022.