Door Apple en Google gesteunde smarthomestandaard uitgesteld tot herfst

De door onder meer Amazon, Apple en Google gesteunde smarthomestandaard Matter verschijnt niet langer in de eerste helft van 2022. In plaats daarvan komen apparaten pas met updates voor Matter-ondersteuning in de herfst van dit jaar.

De Connectivity Standards Alliance zegt meer tijd nodig te hebben om de kwaliteit en stabiliteit van de code te kunnen verbeteren. Daarom worden de test- en validatiefases van Matter verlengd en wordt de publieke release van Matter 1.0 uitgesteld met 'enkele maanden'. De CSA zegt dat door dit uitstel er bij de release wel meer apparaten zullen zijn die Matter ondersteunen.

Een onderdeel van de verlengde test- en validatiefase, is een extra, negende testevenement in de lente. De laatste stap in de fase is het Matter Specification Validation Event, waarbij de CSA Matter gaat valideren met 130 apparaten van ruim 50 bedrijven. Die stap is volgens de CSA cruciaal in het certificeren van die producten en het valideren van de Matter-standaard.

Na dat Specification Validation Event kan de laatste hand worden gelegd aan Matter, waardoor de 1.0-versie in de herfst klaar moet zijn. Daarna kunnen bedrijven hun apparaten officieel valideren voor Matter. De CSA verwacht dan ook dat rond die tijd fabrikanten Matter-producten en -updates zullen aankondigen.

Het is niet voor het eerst dat Matter wordt uitgesteld. Zo zei de CSA bij de aankondiging van de naamswijziging van Project CHIP naar Matter, dat de eerste producten eind 2021 zouden verschijnen; later werd dit de eerste helft van 2022. Matter is een smarthomestandaard waarmee apparaten van verschillende fabrikanten met elkaar moeten kunnen samenwerken, zolang ze Matter ondersteunen. Naast de genoemde bedrijven, werken ook partijen als SmartThings, The Zigbee Alliance, IKEA en Signify aan Matter.