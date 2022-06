IKEA onthult app die ruimte virtueel leeg kan maken en vullen met meubels

IKEA komt met een nieuwe app om meubels 'uit te proberen' in huis. De zogenaamde Kreativ-applicatie is in staat om niet alleen virtuele meubels in een ruimte te plaatsen, maar ook om bestaande meubels 'uit te gummen'.

Met de mogelijkheid om bestaande meubels weg te halen, onderscheidt Kreativ zich van de bestaande IKEA Place-app. Toch bestaan de twee apps naast elkaar: Kreativ is namelijk niet in staat om live te gummen en plaatsen tegelijkertijd. In Kreativ moeten gebruikers een serie foto's maken van hun ruimte, waarin Kreativ daarna zijn werk gaat doen. Place werkt wel live, maar doet niet aan gummen.

De functie is vooral bekend van zijn toepassing in de Pixel 6-serie van smartphones, hoewel de techniek door meerdere bedrijven aangeboden wordt. Bij Google heet hij 'de magische gum' en hij is in staat om bij foto's gemarkeerde voorwerpen uit een foto te verwijderen met behulp van inschattingen van hoe de achtergrond erachter eruit moet zien. Tenzij de achtergrond erg eenvoudig is, is nog wel te zien dat de foto bewerkt is, maar het resultaat is doorgaans acceptabel.

De Kreativ-app komt volgens de Zweedse meubelgigant eerst naar de VS, voor iOS en 'laptopgebruikers'. Android volgt 'binnenkort' en 'aanvullende landen' volgen uiterlijk in augustus 2023. Ars Technica schrijft dat 'met lidar uitgeruste iOS-apparaten het beste zullen werken, maar dat andere iOS-apparaten ook ondersteund worden'.

Een demonstratie van de onderliggende technologie op een Google Pixel 6