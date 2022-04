Google Chrome voor Android krijgt functie om RSS-feeds te volgen

De stabiele Android-versie van Google Chrome krijgt een geïntegreerde RSS-reader. Gebruikers kunnen RSS-feeds volgen en deze bekijken via de mobiele webbrowser. De functie komt later beschikbaar voor de iOS- en desktopversies van Chrome.

Een director of engineering van Chrome meldt op Twitter dat de volgfunctie voor RSS-feeds nu zit verwerkt in de stabiele Android-versie van Chrome. Gebruikers kunnen via de functie websites uitkiezen om te volgen, en de RSS-feeds van deze websites vervolgens bekijken op de 'new tab'-pagina van de Android-webbrowser.

Gebruikers kunnen websites volgen door op het menu met drie 'puntjes' te klikken en op de 'volg'-knop onderaan dat menu te drukken. Gebruikers kunnen de feed bekijken wanneer ze een nieuw tabblad openen. De RSS-feed staat naast het 'for you'-tabblad met aanbevolen artikelen.

De functie staat vooralsnog alleen standaard ingeschakeld bij een beperkt aantal gebruikers. Chrome-gebruikers die de functie nog niet zien, kunnen deze inschakelen via chrome://flags/#web-feed/ . Daarvoor is Chrome 94 voor Android of nieuwer nodig. Volgens Porter Felt werkt Google momenteel aan een iOS-versie van de feature. Een desktopversie staat ook op de planning, maar laat nog 'wat langer' op zich wachten.

Afbeeldingen via Adreinne Porter Felt op Twitter