Netflix laat Android-gebruikers gedeeltelijk gedownloade series offline bekijken

Netflix komt met een nieuwe functie die Android-gebruikers gedeeltelijk gedownloade films en series offline laat bekijken. Voorheen was dat alleen mogelijk als zo'n aflevering of film in zijn geheel was gedownload. De functie komt later beschikbaar voor iOS.

Netflix kondigt de functie aan op zijn website. De nieuwe functie moet volgens Netflix voorkomen dat gebruikers er bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht of reis achter komen dat het downloaden van een film of serie nooit volledig is voltooid. Met de feature kunnen gebruikers alsnog het gedownloade deel hiervan bekijken.

"Zodra je weer een verbinding hebt die sterk genoeg is, kun je ervoor kiezen om de download te voltooien en verder te kijken. Zo voorkom je verrassingsmeldingen dat je over je datalimiet bent gegaan", schrijft het bedrijf in zijn blogpost. De functie wordt momenteel uitgerold voor Android-smartphones en -tablets. Netflix begint 'in de komende maanden' met het testen van de feature op iOS. The Verge schrijft dat de iOS-versie van Netflix 'binnenkort' ook de Downloads For You-functie krijgt.