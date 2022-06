Gigabyte-tool kan E-cores van Alder Lake-cpu's uitzetten in Windows

Gigabyte heeft een tool uitgebracht waarmee bezitters van Z690-moederborden van het merk de Efficency-cores van Intel Alder Lake-processors kunnen uitschakelen in Windows. Dat is momenteel nodig voor sommige games met drm, die niet werken met actieve E-cores.

Gigabyte noemt zijn tool de DRM Fix Tool, maar in feite lost de software geen problemen op. Met het tooltje kunnen de E-cores uitgeschakeld worden in Windows, iets waar gebruikers anders voor in de bios een instelling moeten aanpassen. Om gebruik te maken van de softwaretool, moet de nieuwste biosversie geïnstalleerd zijn. Vooralsnog is Gigabyte de enige moederfabrikant die een dergelijke tool heeft uitgebracht.

Intels Alder Lake-processors zijn niet compatibel met sommige games. Dat ligt aan de drm-implementaties van die titels, die de E-cores van de cpu's onterecht herkennen als een apart systeem en daarom voorkomen dat de games werken. Drm- en game-ontwikkelaars kunnen dat met software-updates verhelpen, maar als dergelijke updates niet beschikbaar zijn, kunnen gamers een workaround toepassen door de E-cores uit te schakelen. Over het algemeen levert dat geen grote prestatieverliezen op bij games, omdat die meer gebruikmaken van de Performance-cores van de Alder Lake-processors.