Verenigd Koninkrijk verplicht laadpunt voor elektrische auto's bij nieuwbouw

Vanaf 2022 moeten nieuwe huizen, kantoren en supermarkten in het Verenigd Koninkrijk voorzien worden van laadpunten voor elektrische voertuigen. Dat heeft de overheid bekend gemaakt. De regel geldt ook voor gebouwen die grootschalige renovatie ondergaan.

Door de nieuwe regels komen er jaarlijks zo'n 145.000 nieuwe laadpunten bij in het VK en dat komt bovenop de 'meer dan 250.000 beschikbare laadpunten' bij huizen en werkplekken die de overheid naar eigen zeggen al heeft ondersteund. De regering kondigt de maatregels aan in aanloop naar het aangekondigde verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's per 2030.

Ook bij grootschalige renovaties van gebouwen met meer dan tien parkeerplekken wordt het verplicht om laadpunten te installeren voor elektrische voertuigen. De Britse premier Johnson maakte de regels bekend in een speech. Meer details over de specifieke wetgeving, bijvoorbeeld hoeveel laadpunten er beschikbaar moeten komen, is nog niet bekend. Dat soort details volgen later.