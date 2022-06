Kojima Productions opent divisie die tv-series en films gaat maken

Gamestudio Kojima Productions opent een nieuwe divisie in de Amerikaanse staat Californië om te werken aan muziek, tv-series en films. Een voormalig topman van PlayStation neemt de leiding over het nieuwe team. Kojima gaf eerder al aan films te willen maken.

De nieuwe divisie gaat mogelijkheden verkennen 'die verdergaan dan de ontwikkeling van games', schrijft Kojima Productions op Twitter. Verder verwijst de gamestudio van Hideo Kojima naar een artikel op Gamesindustry.biz waarin staat dat de nieuwe divisie gaat werken aan muziek, tv en films rondom de games van de studio. Riley Russell, die 28 jaar bij Sony's PlayStation-divisie werkte, onder meer als chief legal officer, neemt de leiding op zich.

Volgens Russell gaat de divisie samenwerken met mensen uit de tv-, muziek- en filmindustrie, en ook met de gamesindustrie. Het doel is om het bereik en de bekendheid van de games die in ontwikkeling zijn bij Kojima Productions, te vergroten. Kojima Productions stelt dat 'het vinden van nieuwe manieren om onze fans te entertainen' belangrijk is.

Twee jaar geleden gaf Hideo Kojima al aan dat hij van plan was om films te gaan maken. Volgens hem worden films, tv-series en games steeds meer concurrenten van elkaar door de opkomst van streamingtechnieken.

Kojima Productions bracht in 2019 Death Stranding uit. In die game spelen cutscenes met bekende acteurs een belangrijke rol en ook hebben diverse muzikanten meegewerkt aan het spel. Death Stranding was de eerste game van de studio sinds die onafhankelijk is. Daarvoor was Kojima Productions onderdeel van Konami en maakte het games als Metal Gear Solid en Silent Hills. De rechten daarvan liggen nog bij Konami.